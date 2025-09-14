https://ria.ru/20250914/shtaby-2041856717.html
Штабы по наблюдению за выборами подведут итоги работы
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Штабы по наблюдению за выборами в ЕДГ-2025 подведут итоги работы после 14 сентября, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "В период с 12 по 14 сентября ряд штабов работает в круглосуточном режиме. После 14 сентября планируется подведение итогов их работы", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
