https://ria.ru/20250914/shtaby-2041856717.html

Штабы по наблюдению за выборами подведут итоги работы

Штабы по наблюдению за выборами подведут итоги работы - РИА Новости, 14.09.2025

Штабы по наблюдению за выборами подведут итоги работы

Штабы по наблюдению за выборами в ЕДГ-2025 подведут итоги работы после 14 сентября, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T16:11:00+03:00

2025-09-14T16:11:00+03:00

2025-09-14T16:11:00+03:00

политика

россия

республика коми

севастополь

элла памфилова

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041820780_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_b33c321499fadf8f73aebe2abd85294c.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Штабы по наблюдению за выборами в ЕДГ-2025 подведут итоги работы после 14 сентября, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "В период с 12 по 14 сентября ряд штабов работает в круглосуточном режиме. После 14 сентября планируется подведение итогов их работы", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250914/mosgorizbirkom-2041856400.html

https://ria.ru/20250914/moskalkova-2041855431.html

россия

республика коми

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, республика коми, севастополь, элла памфилова, единый день голосования — 2025