Поддельный канал Севгоризбиркома пытался собрать данные избирателей

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Поддельный канал Севгоризбиркома на литовских доменных ресурсах пытался собрать персональные данные избирателей города, он был заблокирован, утечки данных не произошло, сообщила глава Севастопольской избирательной комиссии Нина Фаустова. "Это не первый год, когда идет атака на наши избирательные кампании. В этом году 10 сентября был создан фейковый канал Севастопольской городской избирательной комиссии, мы узнали об этом из центра управления регионами, потому что много ссылок на эти фейки стали размещать в городские чаты и группы. К нашему наименованию они добавили одну букву, разместили часть наших материалов, а затем стали размещать свои подложные материалы с призывом записаться на выборы во избежание очередей. И выложили ссылки на эти ресурсы с доменами org, которые, как проверили специалисты, находятся в Литве", - рассказала Фаустова в ходе включения в заседание ЦИК России. Она добавила, что избиркомом были немедленно направлены обращения в Роскомнадзор и ЦУР. Фаустова рассказала, что севастопольские журналисты отправили выдуманные ими личные данные избирателей на ресурсы мошенников, в ответ им пришли угрозы и неонацистские лозунги о незаконности проводимых выборов. И даже после блокировки и отметки о том, что канал фейковый, мошенники продолжали попытки собирать персональные данные севастопольцев. "Здесь очень важно быстро отреагировать. На сегодняшний день ни одной жалобы, что были украдены персональные данные, нам не поступило. Это важно, так как Севастополь – город военный. Здесь много военнослужащих и членов их семей, мы не можем допустить утечки их персональных данных. Мы благодарим за помощь Роскомнадзор, ЦУР, севастопольских журналистов, которые помогли нам заблокировать эти фейковые каналы и аккаунты", - сказала Фаустова. В Севастополе проходят выборы губернатора и депутатов советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов. С 3 по 11 сентября в регионе проходило досрочное голосование. Основные дни для голосования – 12, 13 и 14 сентября. В выборах губернатора Севастополя принимают участие кандидаты от пяти парламентских партий: Илья Журавлев от ЛДПР, Ирина Салина от партии "Новые люди", Сергей Круглов от "Справедливая Россия – За правду", Геннадий Кушнир от КПРФ и Михаил Развожаев от "Единой России".

