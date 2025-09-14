Рейтинг@Mail.ru
Поддельный канал Севгоризбиркома пытался собрать данные избирателей - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/sevgorizbirkom-2041815912.html
Поддельный канал Севгоризбиркома пытался собрать данные избирателей
Поддельный канал Севгоризбиркома пытался собрать данные избирателей - РИА Новости, 14.09.2025
Поддельный канал Севгоризбиркома пытался собрать данные избирателей
Поддельный канал Севгоризбиркома на литовских доменных ресурсах пытался собрать персональные данные избирателей города, он был заблокирован, утечки данных не... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T12:29:00+03:00
2025-09-14T12:29:00+03:00
в мире
севастополь
михаил развожаев
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
цик рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91643/91/916439155_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c230d870a422d5cdfb5b4f111276a7d1.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Поддельный канал Севгоризбиркома на литовских доменных ресурсах пытался собрать персональные данные избирателей города, он был заблокирован, утечки данных не произошло, сообщила глава Севастопольской избирательной комиссии Нина Фаустова. "Это не первый год, когда идет атака на наши избирательные кампании. В этом году 10 сентября был создан фейковый канал Севастопольской городской избирательной комиссии, мы узнали об этом из центра управления регионами, потому что много ссылок на эти фейки стали размещать в городские чаты и группы. К нашему наименованию они добавили одну букву, разместили часть наших материалов, а затем стали размещать свои подложные материалы с призывом записаться на выборы во избежание очередей. И выложили ссылки на эти ресурсы с доменами org, которые, как проверили специалисты, находятся в Литве", - рассказала Фаустова в ходе включения в заседание ЦИК России. Она добавила, что избиркомом были немедленно направлены обращения в Роскомнадзор и ЦУР. Фаустова рассказала, что севастопольские журналисты отправили выдуманные ими личные данные избирателей на ресурсы мошенников, в ответ им пришли угрозы и неонацистские лозунги о незаконности проводимых выборов. И даже после блокировки и отметки о том, что канал фейковый, мошенники продолжали попытки собирать персональные данные севастопольцев. "Здесь очень важно быстро отреагировать. На сегодняшний день ни одной жалобы, что были украдены персональные данные, нам не поступило. Это важно, так как Севастополь – город военный. Здесь много военнослужащих и членов их семей, мы не можем допустить утечки их персональных данных. Мы благодарим за помощь Роскомнадзор, ЦУР, севастопольских журналистов, которые помогли нам заблокировать эти фейковые каналы и аккаунты", - сказала Фаустова. В Севастополе проходят выборы губернатора и депутатов советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов. С 3 по 11 сентября в регионе проходило досрочное голосование. Основные дни для голосования – 12, 13 и 14 сентября. В выборах губернатора Севастополя принимают участие кандидаты от пяти парламентских партий: Илья Журавлев от ЛДПР, Ирина Салина от партии "Новые люди", Сергей Круглов от "Справедливая Россия – За правду", Геннадий Кушнир от КПРФ и Михаил Развожаев от "Единой России".
https://ria.ru/20250914/tsik-2041796268.html
https://ria.ru/20250914/pamfilova-2041808700.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91643/91/916439155_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_36342d929d6f21fb541a0380fa22d00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, севастополь, михаил развожаев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), цик рф, лдпр
В мире, Севастополь, Михаил Развожаев, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), ЦИК РФ, ЛДПР
Поддельный канал Севгоризбиркома пытался собрать данные избирателей

Поддельный канал Севгоризбиркома пытался собрать персональные данные избирателей

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости
Читать ria.ru в
Дзен
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Поддельный канал Севгоризбиркома на литовских доменных ресурсах пытался собрать персональные данные избирателей города, он был заблокирован, утечки данных не произошло, сообщила глава Севастопольской избирательной комиссии Нина Фаустова.
"Это не первый год, когда идет атака на наши избирательные кампании. В этом году 10 сентября был создан фейковый канал Севастопольской городской избирательной комиссии, мы узнали об этом из центра управления регионами, потому что много ссылок на эти фейки стали размещать в городские чаты и группы. К нашему наименованию они добавили одну букву, разместили часть наших материалов, а затем стали размещать свои подложные материалы с призывом записаться на выборы во избежание очередей. И выложили ссылки на эти ресурсы с доменами org, которые, как проверили специалисты, находятся в Литве", - рассказала Фаустова в ходе включения в заседание ЦИК России.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке на ресурсы ЦИК
Вчера, 10:09
Она добавила, что избиркомом были немедленно направлены обращения в Роскомнадзор и ЦУР. Фаустова рассказала, что севастопольские журналисты отправили выдуманные ими личные данные избирателей на ресурсы мошенников, в ответ им пришли угрозы и неонацистские лозунги о незаконности проводимых выборов. И даже после блокировки и отметки о том, что канал фейковый, мошенники продолжали попытки собирать персональные данные севастопольцев.
"Здесь очень важно быстро отреагировать. На сегодняшний день ни одной жалобы, что были украдены персональные данные, нам не поступило. Это важно, так как Севастополь – город военный. Здесь много военнослужащих и членов их семей, мы не можем допустить утечки их персональных данных. Мы благодарим за помощь Роскомнадзор, ЦУР, севастопольских журналистов, которые помогли нам заблокировать эти фейковые каналы и аккаунты", - сказала Фаустова.
В Севастополе проходят выборы губернатора и депутатов советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов. С 3 по 11 сентября в регионе проходило досрочное голосование. Основные дни для голосования – 12, 13 и 14 сентября.
В выборах губернатора Севастополя принимают участие кандидаты от пяти парламентских партий: Илья Журавлев от ЛДПР, Ирина Салина от партии "Новые люди", Сергей Круглов от "Справедливая Россия – За правду", Геннадий Кушнир от КПРФ и Михаил Развожаев от "Единой России".
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Памфилова обратится к Зюганову из-за инцидентов на избирательных участках
Вчера, 11:34
 
В миреСевастопольМихаил РазвожаевФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ЦИК РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала