Рейтинг@Mail.ru
Как в СССР придумали сапоги на молнии, которые покорили весь мир - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/sapogi-2041527197.html
Как в СССР придумали сапоги на молнии, которые покорили весь мир
Как в СССР придумали сапоги на молнии, которые покорили весь мир - РИА Новости, 14.09.2025
Как в СССР придумали сапоги на молнии, которые покорили весь мир
Удивительно, но такое простое и удобное решение, как молния на сапогах, появилось лишь в 1950-е. Идея принадлежала модельеру, чья коллекция одежды произвела... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T08:53:00+03:00
2025-09-14T08:53:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041547395_0:0:1082:609_1920x0_80_0_0_941d3ca4ee4c1823d12c1efaaaf16ba9.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Удивительно, но такое простое и удобное решение, как молния на сапогах, появилось лишь в 1950-е. Идея принадлежала модельеру, чья коллекция одежды произвела фурор в столице модного мира — Париже. О необычной судьбе Веры Араловой — в материале РИА Новости.Дружила с музой МаяковскогоВера Аралова родилась в 1911-м. О ранних годах жизни она предпочитала не рассказывать, так как больший период пришелся на время войны и лишений.Известно, что девочка страстно любила рисовать, поэтому после школы она поступила в Московское художественное училище. Выпустившись, Аралова стала создавать декорации и костюмы для театров. А в свободное время с удовольствием писала портреты друзей и знакомых. Не меньше любила отражать на холсте пейзажи.Довольно быстро ей удалось познакомиться с видными деятелями культуры. Например, одной из ближайших подруг была муза и любовь Владимира Маяковского — Лиля Брик.Необычный бракВ 1932 году Вера выходит замуж за американца Ллойда Паттерсона — безумный поступок по тем временам. Они познакомились на одной из вечеринок в Москве. Ллойд приехал в столицу в составе труппы американского поэта и драматурга Джеймса Хьюза, однако решил навсегда остаться в Союзе.Паттерсон стал работать диктором иностранного вещания Всесоюзного радио. Вскоре у супругов появилось трое сыновей: Джеймс, Том и Ллойд-младший.Старшему из ребят было суждено отметиться в советском кино — именно он исполнил роль малыша в фильме "Цирк" с Любовью Орловой.К несчастью, Ллойд Паттерсон скончался в 1942-м от тифа. Ему было всего 32 года.Красные сапожкиКрутой поворот в жизни и карьере Араловой случился в 1948-м, когда она стала художником-модельером Общесоюзного дома моделей. За 11 лет упорной работы она доказала: в Советском Союзе тоже есть мода.В 1959 году ее коллекция, представленная в Париже, поразила искушенную французскую публику. Меха, платки яркого цвета — все это обсуждали потом неделями.Но главным хитом стала обувь.Специально для этого показа Аралова придумала ярко-красные сапожки со встроенной молнией. А сшила их за свои деньги в мастерских Большого театра.Революция в ПарижеДо этого женские сапоги делались только с широким голенищем, чтобы вставлять в них ногу сверху. Изделие Араловой выглядело куда изящнее.После показа модельера закидали предложениями о продаже патента на изобретение. Однако его не было. Вдобавок власти свели контакты с иностранцами до минимума.В итоге гениальный советский модельер так и не получила того мирового признания, которого заслуживала. Европейские производители быстро повторили созданные ею сапоги, немало на этом обогатившись.С опозданием на 15 летПоразительно, что в СССР такие сапоги стали продаваться лишь 15 лет спустя — экспортные коллекции не были предназначены для массового распространения на родине.Впрочем, заслуги Веры Араловой не были забыты, в сериале о жизни советских манекенщиц "Красная королева" одна из сюжетных линий посвящена именно ей. Гениального модельера сыграла актриса Елена Морозова.Сама художница всегда старалась поддерживать и молодых модельеров с их смелыми идеями, и советских манекенщиц. Многие с ее помощью стали настоящими звездами.Вера Аралова скончалась в 2001-м. Ее запомнили не только как гениального модельера, но и как доброго и заботливого человека.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041547395_140:0:1073:700_1920x0_80_0_0_4e2ccb3d2c72495e507e41d4a7f024ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Как в СССР придумали сапоги на молнии, которые покорили весь мир

Вера Аралова
Вера Аралова - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Вера Аралова
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Удивительно, но такое простое и удобное решение, как молния на сапогах, появилось лишь в 1950-е. Идея принадлежала модельеру, чья коллекция одежды произвела фурор в столице модного мира — Париже. О необычной судьбе Веры Араловой — в материале РИА Новости.

Дружила с музой Маяковского

Вера Аралова родилась в 1911-м. О ранних годах жизни она предпочитала не рассказывать, так как больший период пришелся на время войны и лишений.
Известно, что девочка страстно любила рисовать, поэтому после школы она поступила в Московское художественное училище. Выпустившись, Аралова стала создавать декорации и костюмы для театров. А в свободное время с удовольствием писала портреты друзей и знакомых. Не меньше любила отражать на холсте пейзажи.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция картины художника Веры Араловой "Загорск"
Репродукция картины художника Веры Араловой Загорск - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Репродукция картины художника Веры Араловой "Загорск"
Довольно быстро ей удалось познакомиться с видными деятелями культуры. Например, одной из ближайших подруг была муза и любовь Владимира Маяковского — Лиля Брик.

Необычный брак

В 1932 году Вера выходит замуж за американца Ллойда Паттерсона — безумный поступок по тем временам. Они познакомились на одной из вечеринок в Москве. Ллойд приехал в столицу в составе труппы американского поэта и драматурга Джеймса Хьюза, однако решил навсегда остаться в Союзе.
Паттерсон стал работать диктором иностранного вещания Всесоюзного радио. Вскоре у супругов появилось трое сыновей: Джеймс, Том и Ллойд-младший.
Старшему из ребят было суждено отметиться в советском кино — именно он исполнил роль малыша в фильме "Цирк" с Любовью Орловой.
К несчастью, Ллойд Паттерсон скончался в 1942-м от тифа. Ему было всего 32 года.
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов | Перейти в медиабанкПоэт Джим Паттерсон беседует со своей матерью — художницей Верой Араловой
Поэт Джим Паттерсон беседует со своей матерью - художницей Верой Араловой - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
Перейти в медиабанк
Поэт Джим Паттерсон беседует со своей матерью — художницей Верой Араловой

Красные сапожки

Крутой поворот в жизни и карьере Араловой случился в 1948-м, когда она стала художником-модельером Общесоюзного дома моделей. За 11 лет упорной работы она доказала: в Советском Союзе тоже есть мода.
В 1959 году ее коллекция, представленная в Париже, поразила искушенную французскую публику. Меха, платки яркого цвета — все это обсуждали потом неделями.
Но главным хитом стала обувь.
Специально для этого показа Аралова придумала ярко-красные сапожки со встроенной молнией. А сшила их за свои деньги в мастерских Большого театра.

Революция в Париже

До этого женские сапоги делались только с широким голенищем, чтобы вставлять в них ногу сверху. Изделие Араловой выглядело куда изящнее.
Тамара Владимирцева в красных сапогах, созданных Верой Араловой
Тамара Владимирцева в красных сапогах, придуманных Верой Араловой - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Тамара Владимирцева в красных сапогах, созданных Верой Араловой
После показа модельера закидали предложениями о продаже патента на изобретение. Однако его не было. Вдобавок власти свели контакты с иностранцами до минимума.
В итоге гениальный советский модельер так и не получила того мирового признания, которого заслуживала. Европейские производители быстро повторили созданные ею сапоги, немало на этом обогатившись.

С опозданием на 15 лет

Поразительно, что в СССР такие сапоги стали продаваться лишь 15 лет спустя — экспортные коллекции не были предназначены для массового распространения на родине.
Впрочем, заслуги Веры Араловой не были забыты, в сериале о жизни советских манекенщиц "Красная королева" одна из сюжетных линий посвящена именно ей. Гениального модельера сыграла актриса Елена Морозова.
© Pronto Film (2015) Ксения Лукьянчикова в сериале "Красная королева"
Ксения Лукьянчикова в сериале Красная королева - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Pronto Film (2015)
Ксения Лукьянчикова в сериале "Красная королева"
Сама художница всегда старалась поддерживать и молодых модельеров с их смелыми идеями, и советских манекенщиц. Многие с ее помощью стали настоящими звездами.
Вера Аралова скончалась в 2001-м. Ее запомнили не только как гениального модельера, но и как доброго и заботливого человека.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала