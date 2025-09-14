https://ria.ru/20250914/sapogi-2041527197.html

Как в СССР придумали сапоги на молнии, которые покорили весь мир

Как в СССР придумали сапоги на молнии, которые покорили весь мир

Как в СССР придумали сапоги на молнии, которые покорили весь мир

14.09.2025

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Удивительно, но такое простое и удобное решение, как молния на сапогах, появилось лишь в 1950-е. Идея принадлежала модельеру, чья коллекция одежды произвела фурор в столице модного мира — Париже. О необычной судьбе Веры Араловой — в материале РИА Новости.Дружила с музой МаяковскогоВера Аралова родилась в 1911-м. О ранних годах жизни она предпочитала не рассказывать, так как больший период пришелся на время войны и лишений.Известно, что девочка страстно любила рисовать, поэтому после школы она поступила в Московское художественное училище. Выпустившись, Аралова стала создавать декорации и костюмы для театров. А в свободное время с удовольствием писала портреты друзей и знакомых. Не меньше любила отражать на холсте пейзажи.Довольно быстро ей удалось познакомиться с видными деятелями культуры. Например, одной из ближайших подруг была муза и любовь Владимира Маяковского — Лиля Брик.Необычный бракВ 1932 году Вера выходит замуж за американца Ллойда Паттерсона — безумный поступок по тем временам. Они познакомились на одной из вечеринок в Москве. Ллойд приехал в столицу в составе труппы американского поэта и драматурга Джеймса Хьюза, однако решил навсегда остаться в Союзе.Паттерсон стал работать диктором иностранного вещания Всесоюзного радио. Вскоре у супругов появилось трое сыновей: Джеймс, Том и Ллойд-младший.Старшему из ребят было суждено отметиться в советском кино — именно он исполнил роль малыша в фильме "Цирк" с Любовью Орловой.К несчастью, Ллойд Паттерсон скончался в 1942-м от тифа. Ему было всего 32 года.Красные сапожкиКрутой поворот в жизни и карьере Араловой случился в 1948-м, когда она стала художником-модельером Общесоюзного дома моделей. За 11 лет упорной работы она доказала: в Советском Союзе тоже есть мода.В 1959 году ее коллекция, представленная в Париже, поразила искушенную французскую публику. Меха, платки яркого цвета — все это обсуждали потом неделями.Но главным хитом стала обувь.Специально для этого показа Аралова придумала ярко-красные сапожки со встроенной молнией. А сшила их за свои деньги в мастерских Большого театра.Революция в ПарижеДо этого женские сапоги делались только с широким голенищем, чтобы вставлять в них ногу сверху. Изделие Араловой выглядело куда изящнее.После показа модельера закидали предложениями о продаже патента на изобретение. Однако его не было. Вдобавок власти свели контакты с иностранцами до минимума.В итоге гениальный советский модельер так и не получила того мирового признания, которого заслуживала. Европейские производители быстро повторили созданные ею сапоги, немало на этом обогатившись.С опозданием на 15 летПоразительно, что в СССР такие сапоги стали продаваться лишь 15 лет спустя — экспортные коллекции не были предназначены для массового распространения на родине.Впрочем, заслуги Веры Араловой не были забыты, в сериале о жизни советских манекенщиц "Красная королева" одна из сюжетных линий посвящена именно ей. Гениального модельера сыграла актриса Елена Морозова.Сама художница всегда старалась поддерживать и молодых модельеров с их смелыми идеями, и советских манекенщиц. Многие с ее помощью стали настоящими звездами.Вера Аралова скончалась в 2001-м. Ее запомнили не только как гениального модельера, но и как доброго и заботливого человека.

