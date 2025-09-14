Рейтинг@Mail.ru
Путин в День работников санэпидслужбы выйдет на видеосвязь с регионами
15:07 14.09.2025
Путин в День работников санэпидслужбы выйдет на видеосвязь с регионами
Путин в День работников санэпидслужбы выйдет на видеосвязь с регионами
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник, в День работников санэпидслужбы, выйдет на видеосвязь с регионами, где заработают лабораторные центры Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба Кремля."Пятнадцатого сентября, в День работников санитарно-эпидемиологической службы, президент выйдет на видеосвязь с рядом регионов, где начинают свою работу новые лабораторные центры Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Путин в День работников санэпидслужбы выйдет на видеосвязь с регионами

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник, в День работников санэпидслужбы, выйдет на видеосвязь с регионами, где заработают лабораторные центры Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба Кремля.
"Пятнадцатого сентября, в День работников санитарно-эпидемиологической службы, президент выйдет на видеосвязь с рядом регионов, где начинают свою работу новые лабораторные центры Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Глава Роспотребнадзора доложит Путину о развитии инфраструктуры службы
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинЭкономика
 
 
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала