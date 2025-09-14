Путин в День работников санэпидслужбы выйдет на видеосвязь с регионами

https://ria.ru/20250914/sanepidsluzhba-2041845338.html

Президент России Владимир Путин в понедельник, в День работников санэпидслужбы, выйдет на видеосвязь с регионами, где заработают лабораторные центры... РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник, в День работников санэпидслужбы, выйдет на видеосвязь с регионами, где заработают лабораторные центры Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба Кремля."Пятнадцатого сентября, в День работников санитарно-эпидемиологической службы, президент выйдет на видеосвязь с рядом регионов, где начинают свою работу новые лабораторные центры Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

