Губернатор Севастополя отметил высокую явку на выборах главы региона

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Губернатор Севастополя отметил высокую явку на выборах главы региона и отсутствие нарушений и назвал выборы легитимными и открытыми. В Севастополе в воскресенье завершился третий день основного голосования на выборах губернатора города и депутатов советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов. С 3 по 11 сентября в регионе проходило досрочное голосование. Явка избирателей на выборах в Севастополе к 18.00 последнего дня голосования уже превысила 60%, сообщил Севгоризбирком. "Высокая очень активность в Севастополе, явка на 8 часов вечера превысила 60%... Прозрачность была полная, наблюдение шло максимально пристально за всеми участками, никаких нарушений и провокаций допущено не было, поэтому вопросов о легитимности, законности быть в принципе не может. Осталось дождаться итогов", - сказал журналистам Развожаев. Он поблагодарил всех наблюдателей и членов избиркомов региона. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 84,08% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 5% протоколов.

