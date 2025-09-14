Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн прокомментировал высокую явку на выборах в Курской области
23:05 14.09.2025
Хинштейн прокомментировал высокую явку на выборах в Курской области
КУРСК, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что воспринимает высокую явку курян на выборах главы региона в условиях сложной оперативной обстановки как их невозможность находиться в стороне, когда решается судьба родной земли. Ранее курский избирком сообщал, что явка на досрочных выборах губернатора Курской области на 18.00 воскресенья составила 52,18%. "Даже в условиях небезопасности, люди шли на участки, и я вас уверяю... Никто никого не заставлял, это абсолютное желание людей. Я лично воспринимаю это как высокую гражданскую активность, как желание курян быть сопричастными к происходящим сегодня в регионе переменам, как их доверие, как их невозможность находиться в стороне, когда решается судьба родной земли", - заявил Хинштейн. Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области проходило с 9 по 11 сентября, основное голосование прошло с 12 по 14 сентября. Всего в регионе было открыто 756 избирательных участков, а также 18 временных участков в ПВР Курской области. По данным областного избиркома на 1 июля, общая численность избирателей Курской области составляет 866 703 человека. На должность губернатора претендовали четыре кандидата: депутат Курской облдумы Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Курской облдумы Алексей Бобовников от КПРФ, депутат Курской облдумы Алексей Томанов от ЛДПР и врио губернатора Александр Хинштейн от "Единой России".
2025
КУРСК, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что воспринимает высокую явку курян на выборах главы региона в условиях сложной оперативной обстановки как их невозможность находиться в стороне, когда решается судьба родной земли.
Ранее курский избирком сообщал, что явка на досрочных выборах губернатора Курской области на 18.00 воскресенья составила 52,18%.
"Даже в условиях небезопасности, люди шли на участки, и я вас уверяю... Никто никого не заставлял, это абсолютное желание людей. Я лично воспринимаю это как высокую гражданскую активность, как желание курян быть сопричастными к происходящим сегодня в регионе переменам, как их доверие, как их невозможность находиться в стороне, когда решается судьба родной земли", - заявил Хинштейн.
Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области проходило с 9 по 11 сентября, основное голосование прошло с 12 по 14 сентября. Всего в регионе было открыто 756 избирательных участков, а также 18 временных участков в ПВР Курской области. По данным областного избиркома на 1 июля, общая численность избирателей Курской области составляет 866 703 человека.
На должность губернатора претендовали четыре кандидата: депутат Курской облдумы Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Курской облдумы Алексей Бобовников от КПРФ, депутат Курской облдумы Алексей Томанов от ЛДПР и врио губернатора Александр Хинштейн от "Единой России".
