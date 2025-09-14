Рейтинг@Mail.ru
Дронов лидирует в Новгородской области с 59,85 процента голосов - РИА Новости, 14.09.2025
23:00 14.09.2025 (обновлено: 23:06 14.09.2025)
Дронов лидирует в Новгородской области с 59,85 процента голосов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Александр Дронов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы Новгородской области с 59,85% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 51,63% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Ольга Ефимова (КПРФ) – 14,99 % голосов, третьим идет Алексей Чурсинов (ЛДПР)– 9,92 %, четвертым Николай Швабович ("Справедливая Россия - За правду") – 6,72 %. Николай Захаров ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") набирает 5,59%.
© Фото : Новгородская область/ВКонтактеАлександр Дронов
© Фото : Новгородская область/ВКонтакте
Александр Дронов. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Александр Дронов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы Новгородской области с 59,85% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 51,63% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Ольга Ефимова (КПРФ) – 14,99 % голосов, третьим идет Алексей Чурсинов (ЛДПР)– 9,92 %, четвертым Николай Швабович ("Справедливая Россия - За правду") – 6,72 %. Николай Захаров ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") набирает 5,59%.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Заголовок открываемого материала