Дронов лидирует в Новгородской области с 59,85 процента голосов

2025-09-14T23:00:00+03:00
2025-09-14T23:00:00+03:00
2025-09-14T23:06:00+03:00
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Александр Дронов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы Новгородской области с 59,85% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 51,63% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Ольга Ефимова (КПРФ) – 14,99 % голосов, третьим идет Алексей Чурсинов (ЛДПР)– 9,92 %, четвертым Николай Швабович ("Справедливая Россия - За правду") – 6,72 %. Николай Захаров ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") набирает 5,59%.
