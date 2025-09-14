Рейтинг@Mail.ru
Николаев лидирует на выборах в Чувашии с 76,31 процента голосов
22:50 14.09.2025 (обновлено: 22:56 14.09.2025)
Николаев лидирует на выборах в Чувашии с 76,31 процента голосов
2025-09-14T22:50:00+03:00
2025-09-14T22:56:00+03:00
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий глава Чувашии самовыдвиженец Олег Николаев лидирует на выборах главы республики с 76,31% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 51,13% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Константин Степанов (ЛДПР) – у него 9,06 % голосов, третьим идет Максим Морозов ("Новые люди") – 5,39 %, четвертым Владимир Ильин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") – 5,11 %, на пятом месте оказался Владимир Савинов (партия "Зеленые") с 1,98%.
политика, цик рф, лдпр, единый день голосования — 2025, олег николаев (политик)
Политика, ЦИК РФ, ЛДПР, Единый день голосования — 2025, Олег Николаев (политик)
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий глава Чувашии самовыдвиженец Олег Николаев лидирует на выборах главы республики с 76,31% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 51,13% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Константин Степанов (ЛДПР) – у него 9,06 % голосов, третьим идет Максим Морозов ("Новые люди") – 5,39 %, четвертым Владимир Ильин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") – 5,11 %, на пятом месте оказался Владимир Савинов (партия "Зеленые") с 1,98%.
