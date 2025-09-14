https://ria.ru/20250914/rossiya-2041921629.html

Николаев лидирует на выборах в Чувашии с 76,31 процента голосов

Николаев лидирует на выборах в Чувашии с 76,31 процента голосов - РИА Новости, 14.09.2025

Николаев лидирует на выборах в Чувашии с 76,31 процента голосов

Действующий глава Чувашии самовыдвиженец Олег Николаев лидирует на выборах главы республики с 76,31% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T22:50:00+03:00

2025-09-14T22:50:00+03:00

2025-09-14T22:56:00+03:00

политика

цик рф

лдпр

единый день голосования — 2025

олег николаев (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021249391_0:228:1920:1308_1920x0_80_0_0_c0a2737bce2affe40561961584f456b2.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий глава Чувашии самовыдвиженец Олег Николаев лидирует на выборах главы республики с 76,31% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 51,13% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Константин Степанов (ЛДПР) – у него 9,06 % голосов, третьим идет Максим Морозов ("Новые люди") – 5,39 %, четвертым Владимир Ильин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") – 5,11 %, на пятом месте оказался Владимир Савинов (партия "Зеленые") с 1,98%.

https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, цик рф, лдпр, единый день голосования — 2025, олег николаев (политик)