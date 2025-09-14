https://ria.ru/20250914/rossiya-2041919365.html
Минобороны Белоруссии рассказало об учениях "Запад-2025"
Минобороны Белоруссии рассказало об учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 14.09.2025
Минобороны Белоруссии рассказало об учениях "Запад-2025"
14.09.2025
МИНСК, 14 сен - РИА Новости. На российско-белорусских совместных учениях "Запад-2025" отрабатывается ведение сугубо оборонительных действий с использованием опыта современных конфликтов, результаты показывают полное взаимодействие на всех уровнях от стратегического до тактического, сообщил заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майора Александра Науменко. Его комментарий распространила пресс-служба белорусского военного ведомства. "В рамках учения отрабатываются вопросы планирования и практического выполнения задач войсками (силами) при ведении сугубо оборонительных действий. В ходе отработки вопросов используется опыт современных конфликтов, который накоплен представителями Вооруженных сил Российской Федерации и обобщен Вооруженными силами Беларуси", - сказал Науменко. Он отметил полное взаимодействие на всех уровнях. "Результаты проводимых мероприятий свидетельствуют о том, что на уровне планирования, управления, вопросов взаимодействия, а также практических действий в ходе выполнения поставленных задач, имеется полное сопряжение и взаимодействие на всех уровнях, начиная от стратегического и заканчивая тактическим", - сказал замминистра. По его словам, время батальонных атак на различного рода укрепления уже прошло, и время диктует совсем другие формы и способы выполнения задач как на стратегическом, так и на оперативном и тактическом уровнях. "Уже отработаны вопросы борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями, отработаны вопросы охраны и обороны районов сосредоточения, прикрытия их от средств воздушного нападения, смены районов сосредоточения. И эти же вопросы будут отрабатываться и в ходе розыгрыша на 227-м полигоне с боевой стрельбой с применением всех видов вооружения, военной и специальной техники, которые состоят на оснащении в настоящий момент оперативных командований, соединений и воинских частей. Начиная от авиации до действий штурмовых групп, в том числе с применением тех средств, которые сейчас внедряются: эвакуационных платформ, беспилотных летательных аппаратов по различному назначению", - сообщил Науменко. На территории Белоруссии учение "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября. Его цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Для снижения напряженности было решено перенести маневры от западных границ Белоруссии вглубь страны и уменьшить численность участников.
