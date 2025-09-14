Рейтинг@Mail.ru
Секретарь генсовета ЕР поздравил Медведева с днем рождения - РИА Новости, 14.09.2025
22:04 14.09.2025
Секретарь генсовета ЕР поздравил Медведева с днем рождения
Секретарь генсовета Единой России Владимир Якушев поздравил председателя ЕР Дмитрия Медведева с днём рождения. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Секретарь генсовета Единой России Владимир Якушев поздравил председателя ЕР Дмитрия Медведева с днём рождения. "Я бы хотел, уважаемый Дмитрий Анатольевич, поздравить вас сегодня с днем рождения, с юбилеем, пожелать вам здоровья, успехов во всех ваших делах на благо нашей огромной страны", - сказал Якушев в ходе видео-конференцсвязи с региональными отделениями "Единой России".
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Секретарь генсовета Единой России Владимир Якушев поздравил председателя ЕР Дмитрия Медведева с днём рождения.
"Я бы хотел, уважаемый Дмитрий Анатольевич, поздравить вас сегодня с днем рождения, с юбилеем, пожелать вам здоровья, успехов во всех ваших делах на благо нашей огромной страны", - сказал Якушев в ходе видео-конференцсвязи с региональными отделениями "Единой России".
