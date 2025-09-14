https://ria.ru/20250914/rossiya-2041913572.html
Медведев прокомментировал предварительные итоги выборов
Медведев прокомментировал предварительные итоги выборов - РИА Новости, 14.09.2025
Медведев прокомментировал предварительные итоги выборов
Предварительные итоги выборов в РФ подтверждают доверие президенту России Владимиру Путину и курсу "Единой России", заявил зампред Совбеза РФ, председатель... РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Предварительные итоги выборов в РФ подтверждают доверие президенту России Владимиру Путину и курсу "Единой России", заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. "То, что мы сейчас имеем такие результаты, это результат, в конечном счете, той большой работы, которую ведете все вы, результат доверия главе нашего государства Владимиру Владимировичу Путину, тому курсу, который проводит "Единая Россия", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
Медведев прокомментировал предварительные итоги выборов
Медведев: предварительные итоги выборов в России подтверждают доверие Путину