Медведев прокомментировал предварительные итоги выборов

Медведев прокомментировал предварительные итоги выборов - РИА Новости, 14.09.2025

Медведев прокомментировал предварительные итоги выборов

2025-09-14

Предварительные итоги выборов в РФ подтверждают доверие президенту России Владимиру Путину и курсу "Единой России", заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.

2025-09-14T21:47:00+03:00

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Предварительные итоги выборов в РФ подтверждают доверие президенту России Владимиру Путину и курсу "Единой России", заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. "То, что мы сейчас имеем такие результаты, это результат, в конечном счете, той большой работы, которую ведете все вы, результат доверия главе нашего государства Владимиру Владимировичу Путину, тому курсу, который проводит "Единая Россия", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.

