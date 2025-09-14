https://ria.ru/20250914/rossiya-2041912955.html
Медведев поблагодарил избирателей, которые голосуют на выборах
Медведев поблагодарил избирателей, которые голосуют на выборах - РИА Новости, 14.09.2025
Медведев поблагодарил избирателей, которые голосуют на выборах
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поблагодарил российских избирателей, которые голосуют на выборах и тем самым укрепляют страну. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T21:42:00+03:00
2025-09-14T21:42:00+03:00
2025-09-14T21:42:00+03:00
политика
дмитрий медведев
единая россия
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147778/09/1477780923_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_fdcd943a53d9752d75af02532fbd3ad0.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поблагодарил российских избирателей, которые голосуют на выборах и тем самым укрепляют страну. "Хочу искренне поблагодарить наших избирателей, всех граждан нашей страны, которые, несмотря на трудные условия, в которых живет наша страна, все-таки проявляют желание участвовать в избирательной кампании, приходят на избирательные участки или просто отдают свой голос даже в процессе электронного голосования. И тем самым укрепляют нашу страну", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги Единого дня голосования-2025.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147778/09/1477780923_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_715b8c30becbee65b867e67333ace501.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий медведев, единая россия, единый день голосования — 2025
Политика, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Единый день голосования — 2025
Медведев поблагодарил избирателей, которые голосуют на выборах
Медведев поблагодарил россиян за участие в выборах и укрепление страны