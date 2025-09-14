https://ria.ru/20250914/rossiya-2041912955.html

Медведев поблагодарил избирателей, которые голосуют на выборах

2025-09-14T21:42:00+03:00

политика

дмитрий медведев

единая россия

единый день голосования — 2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поблагодарил российских избирателей, которые голосуют на выборах и тем самым укрепляют страну. "Хочу искренне поблагодарить наших избирателей, всех граждан нашей страны, которые, несмотря на трудные условия, в которых живет наша страна, все-таки проявляют желание участвовать в избирательной кампании, приходят на избирательные участки или просто отдают свой голос даже в процессе электронного голосования. И тем самым укрепляют нашу страну", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги Единого дня голосования-2025.

2025

Новости

политика, дмитрий медведев, единая россия, единый день голосования — 2025