Медведев призвал возродить безлюдные населенные пункты Курской области - РИА Новости, 14.09.2025
21:37 14.09.2025
Медведев призвал возродить безлюдные населенные пункты Курской области
Медведев призвал возродить безлюдные населенные пункты Курской области - РИА Новости, 14.09.2025
Медведев призвал возродить безлюдные населенные пункты Курской области
Населенные пункты Курской области, которые сейчас безлюдны, нужно возродить, "сделаем и это", заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Населенные пункты Курской области, которые сейчас безлюдны, нужно возродить, "сделаем и это", заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. "Безусловно, наша задача заключается и в том, чтобы восстановить утраченное, возродить те населенные пункты, которые сейчас безлюдны. Сделаем и это", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
курская область, россия, дмитрий медведев, общество
Курская область, Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Медведев призвал возродить безлюдные населенные пункты Курской области

Медведев призвал восстановить безлюдные населенные пункты под Курском

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Населенные пункты Курской области, которые сейчас безлюдны, нужно возродить, "сделаем и это", заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
"Безусловно, наша задача заключается и в том, чтобы восстановить утраченное, возродить те населенные пункты, которые сейчас безлюдны. Сделаем и это", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
Курская область, Россия, Дмитрий Медведев, Общество
 
 
