Медведев призвал возродить безлюдные населенные пункты Курской области
Медведев призвал возродить безлюдные населенные пункты Курской области - РИА Новости, 14.09.2025
Медведев призвал возродить безлюдные населенные пункты Курской области
Населенные пункты Курской области, которые сейчас безлюдны, нужно возродить, "сделаем и это", заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Населенные пункты Курской области, которые сейчас безлюдны, нужно возродить, "сделаем и это", заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. "Безусловно, наша задача заключается и в том, чтобы восстановить утраченное, возродить те населенные пункты, которые сейчас безлюдны. Сделаем и это", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
