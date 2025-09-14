Минимальную явку на выборах в Коми зафиксировали в Воркуте и Инте
Митюшев: минимальную явку на выборах в Коми зафиксировали в Воркуте и Инте
© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкИзбиратель в единый день голосования на избирательном участке.
Избиратель в единый день голосования на избирательном участке.. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Минимальная явка на выборах в республике Коми зафиксирована, исходя из данных на 18.00 мск воскресенья, в Воркуте и Инте, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Дмитрий Митюшев.
"Явка избирателей по состоянию на 18 часов составила 36,19%. Лидируют Усть-Вымский и Прилузский районы. Минимальная явка – в Воркуте и Инте", – сказал он на видео, опубликованном на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте".
В эфире местного телеканала "Югран" Митюшев также отметил, что в ходе голосования в республике, где проходят выборы главы региона, депутатов госсовета Коми VIII созыва, а также выборы в органы местного самоуправления, не было допущено серьезных нарушений, а система дистанционного электронного голосования "отработала на отлично".
"Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, в настоящий момент не выявлено. Выборы прошли спокойно, без каких-либо эксцессов", – сказал глава избиркома Коми.
На пост главы Коми претендуют врио главы республики Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия"), а также Сергей Каргинов (ЛДПР), Александр Касьяненко ("Коммунисты России"), Татьяна Саладина ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива").
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.