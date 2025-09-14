https://ria.ru/20250914/rossiya-2041904431.html

Минимальную явку на выборах в Коми зафиксировали в Воркуте и Инте

Минимальную явку на выборах в Коми зафиксировали в Воркуте и Инте - РИА Новости, 14.09.2025

Минимальную явку на выборах в Коми зафиксировали в Воркуте и Инте

Минимальная явка на выборах в республике Коми зафиксирована, исходя из данных на 18.00 мск воскресенья, в Воркуте и Инте, сообщил председатель региональной... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T20:48:00+03:00

2025-09-14T20:48:00+03:00

2025-09-14T20:48:00+03:00

республика коми

россия

воркута

ростислав гольдштейн

единая россия

лдпр

коммунисты россии

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150218/38/1502183894_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_894fe3bb2033bb1fa41f0ad46c83b87a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Минимальная явка на выборах в республике Коми зафиксирована, исходя из данных на 18.00 мск воскресенья, в Воркуте и Инте, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Дмитрий Митюшев. "Явка избирателей по состоянию на 18 часов составила 36,19%. Лидируют Усть-Вымский и Прилузский районы. Минимальная явка – в Воркуте и Инте", – сказал он на видео, опубликованном на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте". В эфире местного телеканала "Югран" Митюшев также отметил, что в ходе голосования в республике, где проходят выборы главы региона, депутатов госсовета Коми VIII созыва, а также выборы в органы местного самоуправления, не было допущено серьезных нарушений, а система дистанционного электронного голосования "отработала на отлично". "Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, в настоящий момент не выявлено. Выборы прошли спокойно, без каких-либо эксцессов", – сказал глава избиркома Коми. На пост главы Коми претендуют врио главы республики Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия"), а также Сергей Каргинов (ЛДПР), Александр Касьяненко ("Коммунисты России"), Татьяна Саладина ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива"). Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html

республика коми

россия

воркута

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика коми, россия, воркута, ростислав гольдштейн, единая россия, лдпр, коммунисты россии, единый день голосования — 2025, политика