Рейтинг@Mail.ru
Минимальную явку на выборах в Коми зафиксировали в Воркуте и Инте - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041904431.html
Минимальную явку на выборах в Коми зафиксировали в Воркуте и Инте
Минимальную явку на выборах в Коми зафиксировали в Воркуте и Инте - РИА Новости, 14.09.2025
Минимальную явку на выборах в Коми зафиксировали в Воркуте и Инте
Минимальная явка на выборах в республике Коми зафиксирована, исходя из данных на 18.00 мск воскресенья, в Воркуте и Инте, сообщил председатель региональной... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T20:48:00+03:00
2025-09-14T20:48:00+03:00
республика коми
россия
воркута
ростислав гольдштейн
единая россия
лдпр
коммунисты россии
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150218/38/1502183894_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_894fe3bb2033bb1fa41f0ad46c83b87a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Минимальная явка на выборах в республике Коми зафиксирована, исходя из данных на 18.00 мск воскресенья, в Воркуте и Инте, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Дмитрий Митюшев. "Явка избирателей по состоянию на 18 часов составила 36,19%. Лидируют Усть-Вымский и Прилузский районы. Минимальная явка – в Воркуте и Инте", – сказал он на видео, опубликованном на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте". В эфире местного телеканала "Югран" Митюшев также отметил, что в ходе голосования в республике, где проходят выборы главы региона, депутатов госсовета Коми VIII созыва, а также выборы в органы местного самоуправления, не было допущено серьезных нарушений, а система дистанционного электронного голосования "отработала на отлично". "Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, в настоящий момент не выявлено. Выборы прошли спокойно, без каких-либо эксцессов", – сказал глава избиркома Коми. На пост главы Коми претендуют врио главы республики Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия"), а также Сергей Каргинов (ЛДПР), Александр Касьяненко ("Коммунисты России"), Татьяна Саладина ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива"). Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
республика коми
россия
воркута
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150218/38/1502183894_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_0158ceada565bb3100e792ba3f11fbf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика коми, россия, воркута, ростислав гольдштейн, единая россия, лдпр, коммунисты россии, единый день голосования — 2025, политика
Республика Коми, Россия, Воркута, Ростислав Гольдштейн, Единая Россия, ЛДПР, Коммунисты России, Единый день голосования — 2025, Политика
Минимальную явку на выборах в Коми зафиксировали в Воркуте и Инте

Митюшев: минимальную явку на выборах в Коми зафиксировали в Воркуте и Инте

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкИзбиратель в единый день голосования на избирательном участке.
Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Избиратель в единый день голосования на избирательном участке.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Минимальная явка на выборах в республике Коми зафиксирована, исходя из данных на 18.00 мск воскресенья, в Воркуте и Инте, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Дмитрий Митюшев.
"Явка избирателей по состоянию на 18 часов составила 36,19%. Лидируют Усть-Вымский и Прилузский районы. Минимальная явка – в Воркуте и Инте", – сказал он на видео, опубликованном на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте".
В эфире местного телеканала "Югран" Митюшев также отметил, что в ходе голосования в республике, где проходят выборы главы региона, депутатов госсовета Коми VIII созыва, а также выборы в органы местного самоуправления, не было допущено серьезных нарушений, а система дистанционного электронного голосования "отработала на отлично".
"Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, в настоящий момент не выявлено. Выборы прошли спокойно, без каких-либо эксцессов", – сказал глава избиркома Коми.
На пост главы Коми претендуют врио главы республики Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия"), а также Сергей Каргинов (ЛДПР), Александр Касьяненко ("Коммунисты России"), Татьяна Саладина ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива").
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
Республика КомиРоссияВоркутаРостислав ГольдштейнЕдиная РоссияЛДПРКоммунисты РоссииЕдиный день голосования — 2025Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала