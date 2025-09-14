Рейтинг@Mail.ru
Цыбульский лидирует на выборах главы Архангельской области с 57,99% голосов
20:34 14.09.2025 (обновлено: 20:43 14.09.2025)
Цыбульский лидирует на выборах главы Архангельской области с 57,99% голосов
Цыбульский лидирует на выборах главы Архангельской области с 57,99% голосов
Действующий губернатор Архангельской области Александр Цыбульский лидирует на выборах главы региона с 57,99% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T20:34:00+03:00
2025-09-14T20:43:00+03:00
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Архангельской области Александр Цыбульский лидирует на выборах главы региона с 57,99% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,84% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Олег Черненко ("Справедливая Россия - За правду") с 12,27% голосов, третьей идет Мария Харченко (ЛДПР) - 11,15%, четвертым - Роман Лябихов (КПРФ) с 6,69%, на пятой позиции - Наталья Сорокина ("Зеленая альтернатива") с 5,58%, на шестой - Алексей Буглак ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") с 4,09%.
архангельская область, политика, александр цыбульский, цик рф, лдпр, кпрф, единый день голосования — 2025
Архангельская область, Политика, Александр Цыбульский, ЦИК РФ, ЛДПР, КПРФ, Единый день голосования — 2025
Цыбульский лидирует на выборах главы Архангельской области с 57,99% голосов

Цыбульский лидирует в Архангельской области после подсчета 0,84% протоколов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Архангельской области Александр Цыбульский лидирует на выборах главы региона с 57,99% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,84% протоколов.
Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Олег Черненко ("Справедливая Россия - За правду") с 12,27% голосов, третьей идет Мария Харченко (ЛДПР) - 11,15%, четвертым - Роман Лябихов (КПРФ) с 6,69%, на пятой позиции - Наталья Сорокина ("Зеленая альтернатива") с 5,58%, на шестой - Алексей Буглак ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") с 4,09%.
Архангельская область, Политика, Александр Цыбульский, ЦИК РФ, ЛДПР, КПРФ, Единый день голосования — 2025
 
 
