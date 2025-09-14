Цыбульский лидирует на выборах главы Архангельской области с 57,99% голосов

https://ria.ru/20250914/rossiya-2041900563.html

Действующий губернатор Архангельской области Александр Цыбульский лидирует на выборах главы региона с 57,99% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Архангельской области Александр Цыбульский лидирует на выборах главы региона с 57,99% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,84% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Олег Черненко ("Справедливая Россия - За правду") с 12,27% голосов, третьей идет Мария Харченко (ЛДПР) - 11,15%, четвертым - Роман Лябихов (КПРФ) с 6,69%, на пятой позиции - Наталья Сорокина ("Зеленая альтернатива") с 5,58%, на шестой - Алексей Буглак ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") с 4,09%.

