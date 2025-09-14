https://ria.ru/20250914/rossiya-2041900563.html
Цыбульский лидирует на выборах главы Архангельской области с 57,99% голосов
Цыбульский лидирует на выборах главы Архангельской области с 57,99% голосов - РИА Новости, 14.09.2025
Цыбульский лидирует на выборах главы Архангельской области с 57,99% голосов
Действующий губернатор Архангельской области Александр Цыбульский лидирует на выборах главы региона с 57,99% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T20:34:00+03:00
2025-09-14T20:34:00+03:00
2025-09-14T20:43:00+03:00
архангельская область
политика
александр цыбульский
цик рф
лдпр
кпрф
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031260949_0:0:3182:1791_1920x0_80_0_0_5d4761fdd1888b38f6f253d992b5b0bc.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Архангельской области Александр Цыбульский лидирует на выборах главы региона с 57,99% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,84% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Олег Черненко ("Справедливая Россия - За правду") с 12,27% голосов, третьей идет Мария Харченко (ЛДПР) - 11,15%, четвертым - Роман Лябихов (КПРФ) с 6,69%, на пятой позиции - Наталья Сорокина ("Зеленая альтернатива") с 5,58%, на шестой - Алексей Буглак ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") с 4,09%.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
архангельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031260949_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_6ce3f7250ac0d71d3b3fc9d2b2a9a5f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельская область, политика, александр цыбульский, цик рф, лдпр, кпрф, единый день голосования — 2025
Архангельская область, Политика, Александр Цыбульский, ЦИК РФ, ЛДПР, КПРФ, Единый день голосования — 2025
Цыбульский лидирует на выборах главы Архангельской области с 57,99% голосов
Цыбульский лидирует в Архангельской области после подсчета 0,84% протоколов