Хинштейн лидирует на выборах губернатора Курской области
20:31 14.09.2025 (обновлено: 20:35 14.09.2025)
Хинштейн лидирует на выборах губернатора Курской области
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 91,36% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,84% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Алексей Бобовников (КПРФ) – 3,33% голосов, третьим идет Алексей Томанов (ЛДПР) – 3,04%, четвертым Геннадий Баев ("Справедливая Россия - За правду") – 1,51%.
курская область, политика, александр хинштейн, единая россия, цик рф, кпрф, единый день голосования — 2025
Курская область, Политика, Александр Хинштейн, Единая Россия, ЦИК РФ, КПРФ, Единый день голосования — 2025
Александр Хинштейн. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 91,36% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,84% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Алексей Бобовников (КПРФ) – 3,33% голосов, третьим идет Алексей Томанов (ЛДПР) – 3,04%, четвертым Геннадий Баев ("Справедливая Россия - За правду") – 1,51%.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
Курская область Политика Александр Хинштейн Единая Россия ЦИК РФ КПРФ Единый день голосования — 2025
 
 
Заголовок открываемого материала