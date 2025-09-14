https://ria.ru/20250914/rossiya-2041899530.html
Хинштейн лидирует на выборах губернатора Курской области
Хинштейн лидирует на выборах губернатора Курской области - РИА Новости, 14.09.2025
Хинштейн лидирует на выборах губернатора Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 91,36% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 91,36% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,84% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Алексей Бобовников (КПРФ) – 3,33% голосов, третьим идет Алексей Томанов (ЛДПР) – 3,04%, четвертым Геннадий Баев ("Справедливая Россия - За правду") – 1,51%.
