Хинштейн лидирует на выборах губернатора Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 91,36% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ... РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 91,36% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,84% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Алексей Бобовников (КПРФ) – 3,33% голосов, третьим идет Алексей Томанов (ЛДПР) – 3,04%, четвертым Геннадий Баев ("Справедливая Россия - За правду") – 1,51%.

