Памфилова рассказала о нештатной ситуации в работе внешних сетей - РИА Новости, 14.09.2025
20:26 14.09.2025 (обновлено: 20:29 14.09.2025)
Памфилова рассказала о нештатной ситуации в работе внешних сетей
цик рф
элла памфилова
общество
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ресурсы ЦИК работали на 100%, никаких задержек и пауз в работе не было, сайт и видеотрансляция были недоступны из-за внештатной ситуации на внешних сетях, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова."В результате абсолютно внештатной ситуации на внешних сетях у нас сложилось достаточно непростое положение, то есть, сайт ЦИК, видеотрансляция на сайте сейчас уже доступны в стабильном режиме, в полном объеме, но совсем недавно были в нестабильном режиме", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.Она отметила, что ресурсы ЦИК работали на 100%, никаких задержек и пауз в работе не было.
2025
Заголовок открываемого материала