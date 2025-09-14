https://ria.ru/20250914/rossiya-2041899081.html
Памфилова рассказала о нештатной ситуации в работе внешних сетей
Памфилова рассказала о нештатной ситуации в работе внешних сетей - РИА Новости, 14.09.2025
Памфилова рассказала о нештатной ситуации в работе внешних сетей
Ресурсы ЦИК работали на 100%, никаких задержек и пауз в работе не было, сайт и видеотрансляция были недоступны из-за внештатной ситуации на внешних сетях,... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T20:26:00+03:00
2025-09-14T20:26:00+03:00
2025-09-14T20:29:00+03:00
цик рф
элла памфилова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018250857_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_91031e92fc209ad4ef1dd7f93d0d1f94.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ресурсы ЦИК работали на 100%, никаких задержек и пауз в работе не было, сайт и видеотрансляция были недоступны из-за внештатной ситуации на внешних сетях, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова."В результате абсолютно внештатной ситуации на внешних сетях у нас сложилось достаточно непростое положение, то есть, сайт ЦИК, видеотрансляция на сайте сейчас уже доступны в стабильном режиме, в полном объеме, но совсем недавно были в нестабильном режиме", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.Она отметила, что ресурсы ЦИК работали на 100%, никаких задержек и пауз в работе не было.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018250857_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_da559dfe541ce7395c969c0b4ea31327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цик рф, элла памфилова, общество
ЦИК РФ, Элла Памфилова, Общество
Памфилова рассказала о нештатной ситуации в работе внешних сетей
Памфилова: сайт ЦИК был недоступен из-за происшествия в работе внешних сетей