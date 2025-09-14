https://ria.ru/20250914/rossiya-2041897822.html

Памфилова рассказала о голосовании на экстерриториальных участках в Москве

Памфилова рассказала о голосовании на экстерриториальных участках в Москве - РИА Новости, 14.09.2025

Памфилова рассказала о голосовании на экстерриториальных участках в Москве

На экстерриториальных участках в Москве проголосовали 13,6 тысячи избирателей, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. На экстерриториальных участках в Москве проголосовали 13,6 тысячи избирателей, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова."На экстерриториальных избирательных участках в Москве на выборах… проголосовали 13 600 избирателей", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.В свою очередь председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова отметила, что, по предварительным оценкам, явка в столице составила около 80%."Мы видели большой интерес из числа тех, которые своевременно не подали заявление, потом смотрели и думали: "жаль, что мы не поучаствовали". Мы видели интерес со стороны молодежи, представителей других субъектов, которые смотрели на новые технологии для иногородних. В принципе, это действительно заслуживает уважения", - отметила Кириллова.Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

