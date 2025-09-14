https://ria.ru/20250914/rossiya-2041895085.html

У ЦИК отсутствуют замечания к работе сотрудников МВД в дни выборов

2025-09-14T19:57:00+03:00

политика

россия

николай булаев

единый день голосования — 2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. У Центральной избирательной комиссии РФ нет и никогда не было замечаний к работе сотрудников органов внутренних дел на избирательных участках в дни выборов, заявил зампред ЦИК России Николай Булаев. "У нас, Центральной избирательной комиссии и избирательных комиссий субъектов, нет вообще никаких замечаний к работе всех представителей органов (внутренних дел - ред.), правоохранителей, которые работают на избирательных участках, и никогда их не было", - сказал Булаев в информационном центре ЦИК.

россия

политика, россия, николай булаев, единый день голосования — 2025