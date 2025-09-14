Рейтинг@Mail.ru
У ЦИК отсутствуют замечания к работе сотрудников МВД в дни выборов
19:57 14.09.2025
У ЦИК отсутствуют замечания к работе сотрудников МВД в дни выборов
У ЦИК отсутствуют замечания к работе сотрудников МВД в дни выборов
2025-09-14T19:57:00+03:00
2025-09-14T19:57:00+03:00
политика
россия
николай булаев
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. У Центральной избирательной комиссии РФ нет и никогда не было замечаний к работе сотрудников органов внутренних дел на избирательных участках в дни выборов, заявил зампред ЦИК России Николай Булаев. "У нас, Центральной избирательной комиссии и избирательных комиссий субъектов, нет вообще никаких замечаний к работе всех представителей органов (внутренних дел - ред.), правоохранителей, которые работают на избирательных участках, и никогда их не было", - сказал Булаев в информационном центре ЦИК.
россия
политика, россия, николай булаев, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Николай Булаев, Единый день голосования — 2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнформационный центр ЦИК России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. У Центральной избирательной комиссии РФ нет и никогда не было замечаний к работе сотрудников органов внутренних дел на избирательных участках в дни выборов, заявил зампред ЦИК России Николай Булаев.
"У нас, Центральной избирательной комиссии и избирательных комиссий субъектов, нет вообще никаких замечаний к работе всех представителей органов (внутренних дел - ред.), правоохранителей, которые работают на избирательных участках, и никогда их не было", - сказал Булаев в информационном центре ЦИК.
Политика Россия Николай Булаев Единый день голосования — 2025
 
 
