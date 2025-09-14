https://ria.ru/20250914/rossiya-2041894574.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Новосибирской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Новосибирской области - РИА Новости, 14.09.2025
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Новосибирской области
Партия "Единая Россия" с 53,95% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Новосибирской области, на втором месте - КПРФ с 10,70% голосов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 53,95% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Новосибирской области, на втором месте - КПРФ с 10,70% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 9,76% протоколов. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на третьем месте идет ЛДПР с 9,33% голосов, следом - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 7,83% голосов, на пятом месте - партия "Новые люди" с 7,09%. Партия пенсионеров набирает 6,57% голосов, РЭП "Зеленые" - 0,89%, партия "Родина" - 0,67% голосов. Голосование на выборах в законодательное собрание Новосибирской области проходило в течение трех дней с 12 по 14 сентября 2025 года. Замещению подлежат 76 депутатских мандатов, из которых 38 по партийным по спискам и 38 - по одномандатным избирательным округам. В текущем седьмом созыве заксобрания представлены депутаты шести фракций - ЕР (45 парламентариев), КПРФ (13), ЛДПР (шесть), "Новые люди" (четыре), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Партия пенсионеров (по два), а также трое независимых депутатов.
новосибирская область
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Новосибирской области
