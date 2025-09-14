Рейтинг@Mail.ru
Оверчук: Россия определилась с оператором промышленной зоны в Египте
19:18 14.09.2025
Оверчук: Россия определилась с оператором промышленной зоны в Египте
Оверчук: Россия определилась с оператором промышленной зоны в Египте
КАИР, 14 сен - РИА Новости. Москва определилась с компанией, которая будет оператором Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала в Египте, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. "Со своей стороны мы в целом определились с оператором Российской промышленной зоны с нашей стороны. Это группа, имеющая большой опыт создания промышленной зоны в России и умеющая работать над привлечением резидентов", - заявил Оверчук журналистам. Вице-премьер напомнил, что в мае были в основном решены вопросы, связанные с выделением земельного участка под российскую промышленную зону, заключен договор, закрепляющий условия аренды этого участка российской стороной. "Предстоят работы по его освоению и созданию необходимой инфраструктуры непосредственно в самой зоне", - отметил Оверчук.
Оверчук: Россия определилась с оператором промышленной зоны в Египте

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
КАИР, 14 сен - РИА Новости. Москва определилась с компанией, которая будет оператором Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала в Египте, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"Со своей стороны мы в целом определились с оператором Российской промышленной зоны с нашей стороны. Это группа, имеющая большой опыт создания промышленной зоны в России и умеющая работать над привлечением резидентов", - заявил Оверчук журналистам.
Вице-премьер напомнил, что в мае были в основном решены вопросы, связанные с выделением земельного участка под российскую промышленную зону, заключен договор, закрепляющий условия аренды этого участка российской стороной.
"Предстоят работы по его освоению и созданию необходимой инфраструктуры непосредственно в самой зоне", - отметил Оверчук.
Автоматизация и роботизация: как инновации развивают промышленность в РФ
11 сентября, 09:00
 
