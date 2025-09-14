https://ria.ru/20250914/rossiya-2041886938.html
Ростовская область показывает рекордную явку за всю историю выборов
Явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области за два часа до окончания голосования составила 56,42%, сообщает избирком региона. 14.09.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области за два часа до окончания голосования составила 56,42%, сообщает избирком региона. "К 18.00 14 сентября явка на выборах губернатора составила 56,42%. С учетом ДЭГ проголосовали 1 761 010 жителей Ростовской области", - говорится в сообщении. В избиркоме отметили, что это уже самая высокая явка за всю историю выборов главы региона. "Предыдущий рекорд по явке на выборах губернатора был в 2015 году, тогда она составила 48,56%", - уточняется в сообщении. Голосование на выборах губернатора Ростовской области проходит с 12 по 14 сентября. На пост губернатора претендуют: Юрий Слюсарь ("Единая Россия"), Юрий Климченко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Евгений Бессонов (КПРФ), Сергей Косинов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Денис Фраш (ЛДПР). Голосование в регионе проходит на более чем 2,5 тысячи избирательных участках. В выборах смогут принять участие более 3,1 миллиона избирателей.
