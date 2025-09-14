Рейтинг@Mail.ru
Ростовская область показывает рекордную явку за всю историю выборов
18:49 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041886938.html
Ростовская область показывает рекордную явку за всю историю выборов
Ростовская область показывает рекордную явку за всю историю выборов
политика
ростовская область
юрий слюсарь
единая россия
кпрф
лдпр
единый день голосования — 2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области за два часа до окончания голосования составила 56,42%, сообщает избирком региона. "К 18.00 14 сентября явка на выборах губернатора составила 56,42%. С учетом ДЭГ проголосовали 1 761 010 жителей Ростовской области", - говорится в сообщении. В избиркоме отметили, что это уже самая высокая явка за всю историю выборов главы региона. "Предыдущий рекорд по явке на выборах губернатора был в 2015 году, тогда она составила 48,56%", - уточняется в сообщении. Голосование на выборах губернатора Ростовской области проходит с 12 по 14 сентября. На пост губернатора претендуют: Юрий Слюсарь ("Единая Россия"), Юрий Климченко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Евгений Бессонов (КПРФ), Сергей Косинов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Денис Фраш (ЛДПР). Голосование в регионе проходит на более чем 2,5 тысячи избирательных участках. В выборах смогут принять участие более 3,1 миллиона избирателей.
политика, ростовская область, юрий слюсарь , единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования — 2025
Политика, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования — 2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Работа информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области за два часа до окончания голосования составила 56,42%, сообщает избирком региона.
"К 18.00 14 сентября явка на выборах губернатора составила 56,42%. С учетом ДЭГ проголосовали 1 761 010 жителей Ростовской области", - говорится в сообщении.
В избиркоме отметили, что это уже самая высокая явка за всю историю выборов главы региона. "Предыдущий рекорд по явке на выборах губернатора был в 2015 году, тогда она составила 48,56%", - уточняется в сообщении.
Голосование на выборах губернатора Ростовской области проходит с 12 по 14 сентября. На пост губернатора претендуют: Юрий Слюсарь ("Единая Россия"), Юрий Климченко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Евгений Бессонов (КПРФ), Сергей Косинов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Денис Фраш (ЛДПР).
Голосование в регионе проходит на более чем 2,5 тысячи избирательных участках. В выборах смогут принять участие более 3,1 миллиона избирателей.
