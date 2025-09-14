https://ria.ru/20250914/rossiya-2041885450.html
Махонин лидирует на выборах губернатора Пермского края
Махонин лидирует на выборах губернатора Пермского края
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 78,47% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 0,67% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Олег Постников (ЛДПР) – 6,67% голосов, третьей идет Ксения Айтакова (КПРФ) – 6,46%, четвертой Людмила Караваева ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") – 3,65%, пятым Денис Шитов ("Новые люди") – 3,45%.
