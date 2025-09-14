https://ria.ru/20250914/rossiya-2041872420.html

Елисаветинский крестный ход прошел в Подмосковье

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Елисаветинский крестный ход к 180-летию со дня рождения императора Александра III и к 120-летию памяти великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора, прошел в воскресенье в Подмосковье, сообщает корреспондент РИА Новости. Елисаветинский крестный ход в историческом императорском имении Ильинское-Усово проходил по благословению архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы при поддержке администраций Одинцовского и Красногорского городских округов. "Наша молитва действенная, наша молитва созидательная… Заряд любви, этот Божий свет, сегодня на нас щедро изливался. И чем больше будет нашей любви, нашей радости, чем мы больше умиротворения, внимания, доброты, великодушия, благодушия принесем в свои дома, тем быстрее наша жизнь преобразится. А если преобразится жизнь каждой нашей семьи … преобразится жизнь всей нашей страны. Поэтому вера христианская, она основа всего", - сказала председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова, обратившись к верующим после крестного хода. Громова отметила, что это молитвенное шествие она считает созидательным, потому что в результате ежегодного Елисаветинского крестного хода "объединились усилия многих людей". "Мы шли путем великой княгини Елизаветы Федоровны, мы много говорили о ее жизненном кресте. Ведь мы сегодня шли крестным ходом, мы несли этот крест вместе с ней. Она пережила и русско-японскую войну и Первую мировую войну, она посвятила себя жертвенному делу служения ближнему, увечным воинам, их семьям, помощи всем, кто нуждался в поддержке", - подчеркнула Громова. Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома отметил, что внутренний стержень русского народа "это есть Церковь". "Церковь формирует дух народа. А если будет дух народа силен, то ничто не может нам навредить, и никто не может нас покорить. Пытаются ведь сегодня русский народ размежевать. Вот этого не должно быть. Мы должны помнить свою идентичность, помнить свою историю и свято чтить", - сказал архиепископ Фома. В этом году крестный ход был приурочен к 180-летию со дня рождения императора Александра III и 120-летию со дня трагической гибели великого князя Сергея Александровича - московского генерал-губернатора, командующего войсками Московского военного округа, благотворителя и мецената, владельца имения Ильинское-Усово. Молитвенное шествие началось от храма Ильи Пророка в селе Ильинское. Паломники совершили переправу через Москву-реку по понтонному мосту и на плотах, а затем направились к храму Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, где состоялся молебен святой преподобномученице великой княгине Елисавете Федоровне и святым Царственным Страстотерпцам. Маршрут крестного хода пролегал мимо трех исторических зданий на территории усадьбы "Ильинское-Усово": родильного приюта в Ильинском, где сейчас располагается "Музей материнства и младенчества", здания лазарета, где оборудован "Музей августейших владельцев имения Ильинское-Усово, покровителей Российского общества Красного Креста", и школы императрицы Марии Александровны, где открыт "Музей школы и детства". Все три музея стали частью федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут". В рамках мероприятия прошла благотворительная акция "День Белого цветка", которая ежегодно проводится во время крестного хода. В этом году собранные средства будут направлены в помощь военнослужащим, получившим тяжелые увечья в ходе специальной военной операции, и семьям погибших героев. Поделки для благотворительного базара подготовили воспитанники образовательных учреждений Одинцовского и Красногорского городских округов, творческих мастерских и воскресных школ. Фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" создан в 2011 году, он реализует программы в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия. Особое внимание Фонд уделяет благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности таких выдающихся представителей императорского дома Романовых, как московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Фёдоровна.

