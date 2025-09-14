https://ria.ru/20250914/rossiya-2041871833.html

В ОП оценили организацию выборов в Курской и Белгородской областях

2025-09-14T17:15:00+03:00

россия

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Выборы в Курской и Белгородской областях проходят на высоком уровне, организация избирательного процесса стала примером героизма, сообщил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ, сопредседатель координационного совета при ОП РФ Максим Григорьев. Пресс-брифинг ситуационного центра по общественному наблюдению за ЕДГ-2025 проходит в воскресенье в Москве в ОП РФ. "Как Курск голосует, и как организовано общественное наблюдение, работа комиссии - это, конечно, для всех, для нас, образец. Куряне здесь проявляют очень высокий уровень даже не сознательности, знаете, а героизма какого-то. То же самое в Белгородской области", - сказал Григорьев в ходе брифинга. Он отметил, что, несмотря на "крайне непростую" ситуацию в приграничных регионах, избирательные комиссии и общественные наблюдатели продолжают работать. "Наверное, со стороны гражданской, это самый лучший ответ противнику", - добавил Григорьев. В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что порядка 256 беспилотников со среды атаковали Белгород и Белгородский район, два человека погибли, еще 28 пострадали, также повреждены дома, квартиры и автомобили. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в среду сообщал, что в результате атаки украинского беспилотника была повреждена крыша администрации Рыльского района Курской области. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

