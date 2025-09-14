https://ria.ru/20250914/rossiya-2041871833.html
В ОП оценили организацию выборов в Курской и Белгородской областях
В ОП оценили организацию выборов в Курской и Белгородской областях - РИА Новости, 14.09.2025
В ОП оценили организацию выборов в Курской и Белгородской областях
Выборы в Курской и Белгородской областях проходят на высоком уровне, организация избирательного процесса стала примером героизма, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T17:15:00+03:00
2025-09-14T17:15:00+03:00
2025-09-14T17:15:00+03:00
россия
белгородская область
курская область
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
вячеслав гладков
александр хинштейн
политика
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041814714_0:297:3112:2048_1920x0_80_0_0_44487bf65125dea6a6b1961fd279ed63.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Выборы в Курской и Белгородской областях проходят на высоком уровне, организация избирательного процесса стала примером героизма, сообщил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ, сопредседатель координационного совета при ОП РФ Максим Григорьев. Пресс-брифинг ситуационного центра по общественному наблюдению за ЕДГ-2025 проходит в воскресенье в Москве в ОП РФ. "Как Курск голосует, и как организовано общественное наблюдение, работа комиссии - это, конечно, для всех, для нас, образец. Куряне здесь проявляют очень высокий уровень даже не сознательности, знаете, а героизма какого-то. То же самое в Белгородской области", - сказал Григорьев в ходе брифинга. Он отметил, что, несмотря на "крайне непростую" ситуацию в приграничных регионах, избирательные комиссии и общественные наблюдатели продолжают работать. "Наверное, со стороны гражданской, это самый лучший ответ противнику", - добавил Григорьев. В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что порядка 256 беспилотников со среды атаковали Белгород и Белгородский район, два человека погибли, еще 28 пострадали, также повреждены дома, квартиры и автомобили. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в среду сообщал, что в результате атаки украинского беспилотника была повреждена крыша администрации Рыльского района Курской области. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250914/kuban-2041863432.html
россия
белгородская область
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041814714_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_426dc3c4958abea319615fee789d0397.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, курская область, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), вячеслав гладков, александр хинштейн, политика, единый день голосования — 2025
Россия, Белгородская область, Курская область, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии), Вячеслав Гладков, Александр Хинштейн, Политика, Единый день голосования — 2025