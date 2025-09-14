https://ria.ru/20250914/rossiya-2041864759.html
Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом Дмитрия Донского
Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом Дмитрия Донского - РИА Новости, 14.09.2025
Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом Дмитрия Донского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева с 60-летием и наградил его... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T16:45:00+03:00
2025-09-14T16:45:00+03:00
2025-09-14T16:47:00+03:00
религия
россия
дмитрий медведев
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729233635_0:59:2906:1693_1920x0_80_0_0_464a578dc1f30878cb7ca18e139f8956.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева с 60-летием и наградил его церковным орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени. "В минувшие годы Вам довелось трудиться на различных государственных должностях, включая пост президента Российской Федерации, и на всяком месте служения Вы неизменно стремились являть пример ответственного отношения к принятым на себя обязательствам… Во внимание к Вашим заслугам и в связи с памятной личной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена благоверного князя Димитрия Донского (I степени)", - говорится в патриаршем поздравлении на сайте РПЦ. Патриарх отметил вклад Медведева в укрепление суверенитета России и обеспечение ее безопасности, а также в защиту национальных интересов. "Особую признательность хотел бы выразить Вам за внимание к деятельности Русской Православной Церкви, а также за поддержку ее инициатив, способствующих утверждению в обществе традиционных нравственных ценностей, сохранению богатого исторического, духовного и культурного наследия нашей страны", - говорится на сайте РПЦ.
https://ria.ru/20250315/medvedeva-2005199476.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729233635_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_e0812f23ce3999e39b346bc3562ce397.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество
Религия, Россия, Дмитрий Медведев, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество
Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом Дмитрия Донского
Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом благоверного князя Дмитрия Донского