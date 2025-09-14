https://ria.ru/20250914/rossiya-2041864759.html

Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом Дмитрия Донского

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева с 60-летием и наградил его церковным орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени. "В минувшие годы Вам довелось трудиться на различных государственных должностях, включая пост президента Российской Федерации, и на всяком месте служения Вы неизменно стремились являть пример ответственного отношения к принятым на себя обязательствам… Во внимание к Вашим заслугам и в связи с памятной личной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена благоверного князя Димитрия Донского (I степени)", - говорится в патриаршем поздравлении на сайте РПЦ. Патриарх отметил вклад Медведева в укрепление суверенитета России и обеспечение ее безопасности, а также в защиту национальных интересов. "Особую признательность хотел бы выразить Вам за внимание к деятельности Русской Православной Церкви, а также за поддержку ее инициатив, способствующих утверждению в обществе традиционных нравственных ценностей, сохранению богатого исторического, духовного и культурного наследия нашей страны", - говорится на сайте РПЦ.

