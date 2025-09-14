Рейтинг@Mail.ru
На учениях "Запад-2025" развернули новые системы спутниковой связи - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 14.09.2025 (обновлено: 16:52 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041860118.html
На учениях "Запад-2025" развернули новые системы спутниковой связи
На учениях "Запад-2025" развернули новые системы спутниковой связи - РИА Новости, 14.09.2025
На учениях "Запад-2025" развернули новые системы спутниковой связи
Российские связисты развернули системы спутниковой связи нового поколения "Квадрат" и "Спринт", используемые на СВО, на совместном учении "Запад-2025", сообщило РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T16:27:00+03:00
2025-09-14T16:52:00+03:00
белоруссия
учения "запад-2025"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041831981_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_cb4563550f62c051535ee58cc9ead614.jpg
МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Российские связисты развернули системы спутниковой связи нового поколения "Квадрат" и "Спринт", используемые на СВО, на совместном учении "Запад-2025", сообщило белорусское министерство обороны. "В интересах обеспечения связью подразделений и воинских частей региональной группировки войск на учении "Запад-2025" личный состав одного из подразделений связи вооруженных сил Российской Федерации отрабатывает развертывание систем спутниковой связи нового поколения – "Квадрат" и "Спринт", - сообщила пресс-служба министерства. Начальник комплекса связи с позывным "Тверь" рассказал, что эти системы использовались в зоне СВО. "Одно из ключевых достоинств данных станций – их компактность и мобильность, что уже подтверждено при их использовании в зоне проведения специальной военной операции. Стоит также отметить, что для освоения и уверенного развертывания станций спутниковой связи достаточно пройти месячный курс подготовки", - приводит его комментарий пресс-служба. По его словам, эти станции спутниковой связи работают по единому принципу, но в разных диапазонах частот. "Малая станция "Спринт" обеспечивает устойчивое соединение в интересах пунктов управления подразделениями. Станция "Квадрат", в свою очередь, способна передавать большие массивы информации уже в интересах полка или дивизии, что позволяет пользоваться различными системами передачи информации, электронной почтой, защищенной видео-конференцсвязью", - сообщил военный. На территории Белоруссии учение "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября. Его цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041836517.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041831981_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_ab4af4b5210aea72e8346590d0ea17ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, учения "запад-2025", в мире
Белоруссия, Учения "Запад-2025", В мире
На учениях "Запад-2025" развернули новые системы спутниковой связи

На учениях "Запад-2025" в Белоруссии развернули новые системы спутниковой связи

© Фото : министерство обороны Белоруссии / Олег НекалоУчения "Запад-2025"
Учения Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : министерство обороны Белоруссии / Олег Некало
Учения "Запад-2025". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Российские связисты развернули системы спутниковой связи нового поколения "Квадрат" и "Спринт", используемые на СВО, на совместном учении "Запад-2025", сообщило белорусское министерство обороны.
"В интересах обеспечения связью подразделений и воинских частей региональной группировки войск на учении "Запад-2025" личный состав одного из подразделений связи вооруженных сил Российской Федерации отрабатывает развертывание систем спутниковой связи нового поколения – "Квадрат" и "Спринт", - сообщила пресс-служба министерства.
Начальник комплекса связи с позывным "Тверь" рассказал, что эти системы использовались в зоне СВО.
"Одно из ключевых достоинств данных станций – их компактность и мобильность, что уже подтверждено при их использовании в зоне проведения специальной военной операции. Стоит также отметить, что для освоения и уверенного развертывания станций спутниковой связи достаточно пройти месячный курс подготовки", - приводит его комментарий пресс-служба.
По его словам, эти станции спутниковой связи работают по единому принципу, но в разных диапазонах частот.
"Малая станция "Спринт" обеспечивает устойчивое соединение в интересах пунктов управления подразделениями. Станция "Квадрат", в свою очередь, способна передавать большие массивы информации уже в интересах полка или дивизии, что позволяет пользоваться различными системами передачи информации, электронной почтой, защищенной видео-конференцсвязью", - сообщил военный.
На территории Белоруссии учение "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября. Его цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
Учения Запад–2025 - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
На учениях "Запад-2025" отработали освобождение захваченного предприятия
Вчера, 14:36
 
БелоруссияУчения "Запад-2025"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала