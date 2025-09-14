https://ria.ru/20250914/rossiya-2041860118.html

На учениях "Запад-2025" развернули новые системы спутниковой связи

Российские связисты развернули системы спутниковой связи нового поколения "Квадрат" и "Спринт", используемые на СВО, на совместном учении "Запад-2025", сообщило РИА Новости, 14.09.2025

МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Российские связисты развернули системы спутниковой связи нового поколения "Квадрат" и "Спринт", используемые на СВО, на совместном учении "Запад-2025", сообщило белорусское министерство обороны. "В интересах обеспечения связью подразделений и воинских частей региональной группировки войск на учении "Запад-2025" личный состав одного из подразделений связи вооруженных сил Российской Федерации отрабатывает развертывание систем спутниковой связи нового поколения – "Квадрат" и "Спринт", - сообщила пресс-служба министерства. Начальник комплекса связи с позывным "Тверь" рассказал, что эти системы использовались в зоне СВО. "Одно из ключевых достоинств данных станций – их компактность и мобильность, что уже подтверждено при их использовании в зоне проведения специальной военной операции. Стоит также отметить, что для освоения и уверенного развертывания станций спутниковой связи достаточно пройти месячный курс подготовки", - приводит его комментарий пресс-служба. По его словам, эти станции спутниковой связи работают по единому принципу, но в разных диапазонах частот. "Малая станция "Спринт" обеспечивает устойчивое соединение в интересах пунктов управления подразделениями. Станция "Квадрат", в свою очередь, способна передавать большие массивы информации уже в интересах полка или дивизии, что позволяет пользоваться различными системами передачи информации, электронной почтой, защищенной видео-конференцсвязью", - сообщил военный. На территории Белоруссии учение "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября. Его цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.

