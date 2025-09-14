Явка на выборах главы Татарстана составила 51,7 процента
КАЗАНЬ, 14 сен – РИА Новости. Явка на выборах главы Татарстана на 15.00 составила 51,7%, сообщил председатель центризбиркома республики Андрей Кондратьев.
"По данным системы ГАС "Выборы" на 15.00 часов, в Татарстане явка на выборах в единый день голосования составила 51,7% от общего числа избирателей республики", - сказал Кондратьев журналистам.
На предыдущих выборах главы Татарстана в 2020 году явка на 15.00 в единый день голосования 13 сентября составляла 69,41%. При этом пять лет назад жители республики делали свой выбор в течение трех дней - с 11 по 13 сентября.
По словам Кондратьева, в целом голосование идет активно и "очень доброжелательно".
Жители республики в воскресенье выбирают высшее должностное лицо региона - раиса Татарстана. Также проходят выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутата госсовета республики в одном из округов. Татарстан - единственный субъект РФ, где выборы проходят один день - 14 сентября. По данным на 1 июля 2025 года, активным избирательным правом в Татарстане обладают более 2,92 миллиона человек.
Кандидатами на выборах главы Татарстана зарегистрированы четыре человека: Руслан Юсупов от ЛДПР, Рустам Минниханов от "Единой России", Хафиз Миргалимов от КПРФ, Виталий Смирнов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.