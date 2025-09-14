https://ria.ru/20250914/rossiya-2041846022.html

Министр образования Румынии заявил, что не собирается уходить в отставку

14.09.2025

Министр образования Румынии заявил, что не собирается уходить в отставку

Министр образования Румынии Даниел Давид заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на протесты профсоюзов учителей. РИА Новости, 14.09.2025

в мире

румыния

КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Министр образования Румынии Даниел Давид заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на протесты профсоюзов учителей. Профсоюзы педагогов в Румынии с 11 августа проводят митинги и акции протеста, часть из них объявила бойкот началу учебного года, который в стране стартовал 8 сентября. Они требуют пересмотра решений кабмина по экономии средств бюджета за счет системы образования, а также отставки министра образования Даниела Давида. "Нет никаких дискуссий о моей отставке... Я сделал то, что было правильно для страны", - заявил Давид журналистам. Он отметил, что меры экономии, которыми недовольны учителя были приняты правительством при поддержке правящей коалиции. Министр полагает, что в условиях кризиса подобные меры были необходимы. Премьер Румынии Илие Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.

румыния

Новости

в мире, румыния