ЦИК Оренбургской области сообщил о нарушениях со стороны кандидатов от КПРФ
Работа информационного центра ЦИК России . Архивное фото
УФА, 14 сен - РИА Новости. Кандидаты от КПРФ на выборах губернатора Оренбургской области незаконно опломбировали бумагой урну с бюллетенями, заявила председатель избирательной комиссии области Евгения Ивлева во время видеоконференции с информационным центром ЦИК РФ.
По её словам, 13 сентября, когда закончился второй день голосования, сотрудники участка опломбировали урны с бюллетенями. "Кандидат из КПРФ вместе со своим наблюдателем под давлением заставили членов УИК дополнительно опломбировать, помимо наших пластиковых, своими бумажными пломбами. Территориальная избирательная комиссия аннулировала незаконное пломбирование, и сегодня утром члены комиссии Октябрьского района Орска объехали участки, огласили решение о снятии бумажных пломб", - пояснила Ивлева.
Она отметила, что голосование в регионе продолжается в штатном режиме. "Нас постоянно обвиняют в том, что мы пытаемся что-то совершить. В двух участках этого округа установлены видеокамеры с онлайн трансляцией. На информационные вбросы, связанные с этой ситуацией, дали комментарии в своих каналах и соцсетях", - добавила председатель избиркома Оренбуржья.
Выборы в регионах России проходят с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.