Москалькова рассказала об обращениях граждан в ходе единого дня голосования

2025-09-14T14:26:00+03:00

общество

россия

москва

свердловск

татьяна москалькова

единый день голосования — 2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обращения в аппарат омбудсмена от граждан в ходе ЕДГ-2025 были в основном консультативные. Пресс-брифинг ситуационного центра ОП РФ по общественному наблюдению за голосованием на тему "Общественное наблюдение в закрытых, медицинских и социальных учреждениях. Обеспечение доступной среды для голосования" прошел в воскресенье в Москве в Общественной палате РФ (ОП РФ). "Мы с большим удовлетворением отмечаем, что, жалоб, несмотря на то, что горячая линия работала круглосуточно, (не было - ред.), мы привлекли дополнительно людей, мы раскрыли дополнительные каналы, чтобы каждый желающий мог дозвониться в любое время дня и ночи, и очень рада, что звонки были в основном консультативного характера", - сказала Москалькова в ходе брифинга. Также она обратила внимание на обращения граждан, касающиеся дистанционного электронного голосования. Она привела пример с жителем Свердловска, который работает в Санкт-Петербурге и, не оформив вовремя открепительный талон, рассчитывал проголосовать, однако не смог этого сделать из-за установленных процедурных ограничений. "То есть здесь мы немного не догоняем в правовом просвещении, в консультировании, в превентивных мерах. И другой пример, когда у нас гражданин работает в Ленинградской области, а там нет дистанционного голосования. У нас не во всех еще регионах развернулась эта форма. Сегодня совершенно четко можно сказать, что она востребована. И, конечно, это удобно людям, и, конечно, повышает уровень доступности, легитимности", - добавила Москалькова. В Единый день голосования 14 сентября проходят около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов длится три дня.

