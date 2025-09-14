https://ria.ru/20250914/rossiya-2041832541.html

ВС России и Белоруссии на учениях "Запад-2025" вместе применяют БПЛА

МИНСК, 14 сен - РИА Новости. В ходе совместного стратегического учения "Запад-2025" белорусские и российские военнослужащие демонстрируют высокий уровень взаимодействия при применении беспилотных летательных аппаратов, сообщило министерство обороны Белоруссии. По его информации, парк БПЛА, включающий как квадрокоптеры и FPV-дроны, так и более сложные комплексы, такие как "Суперкам", позволяет решать широкий спектр задач. Операторы БПЛА, работая в тесной координации с наземными подразделениями, обеспечивают непрерывное наблюдение за местностью и своевременное обнаружение целей. "На данных учениях наш расчет выполняет задачи по корректировке артиллерии, поиску противника на возможных позициях, сопровождению маршей, а также другие задачи, связанные с воздушной разведкой и поиском различных объектов", - рассказал оператор расчета авиационного отряда эскадрильи беспилотных авиакомплексов. По его словам, расчет "летает" на тактическом беспилотнике типа "Суперкам". "Дальность видеоканала составляет 60 км, канал управления - до 50 км. Максимальная высота полёта - до 4500 метров. Беспилотник может вести как дневную, так и ночную разведку с помощью инфракрасной камеры. Работаем в интересах разных подразделений — пехоты, десанта, артиллерии. Нам ставится конкретная задача, и под нее мы подстраиваемся и выполняем ее максимально эффективно", - сообщил оператор. По его словам, "Суперкам" — максимально удобный в управлении беспилотник, а один из главных плюсов — его невозможно перехватить или увести. "У него есть инновационная инфраструктурная система, благодаря которой он может выполнять задачи без использования спутников, устойчив к различным помехам и может корректироваться самостоятельно", - отметил оператор расчета. На территории Белоруссии учение "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября. Его цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Для снижения напряженности было решено перенести маневры от западных границ Белоруссии вглубь страны и уменьшить численность участников.

