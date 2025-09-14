Рейтинг@Mail.ru
ЕР рассчитывает на высокий результат на выборах в Госдуму, заявил Медведев - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/rossija-2041910117.html
ЕР рассчитывает на высокий результат на выборах в Госдуму, заявил Медведев
ЕР рассчитывает на высокий результат на выборах в Госдуму, заявил Медведев - РИА Новости, 14.09.2025
ЕР рассчитывает на высокий результат на выборах в Госдуму, заявил Медведев
"Единая Россия" рассчитывает на очень высокий результат на выборах в Государственную думу в 2026 году, будет бороться за победу, заявил зампред Совбеза РФ,... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T21:27:00+03:00
2025-09-14T21:27:00+03:00
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860186345_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_c72939538bfb3a0898db860b42503bb2.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. "Единая Россия" рассчитывает на очень высокий результат на выборах в Государственную думу в 2026 году, будет бороться за победу, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. "В следующем году состоятся выборы в Государственную думу. Это важнейшие выборы, в которых принимает участие партия. Естественно, "Единая Россия" в них не только будет принимать участие, но и рассчитывает на очень высокий результат. Мы будем, безусловно, бороться за победу, как всегда", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860186345_33:128:2593:2048_1920x0_80_0_0_b7d7858fb3b6b143ac1466a240f50a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ
ЕР рассчитывает на высокий результат на выборах в Госдуму, заявил Медведев

Медведев: ЕР рассчитывает на высокий результат на выборах в Госдуму в 2026 году

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. "Единая Россия" рассчитывает на очень высокий результат на выборах в Государственную думу в 2026 году, будет бороться за победу, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
"В следующем году состоятся выборы в Государственную думу. Это важнейшие выборы, в которых принимает участие партия. Естественно, "Единая Россия" в них не только будет принимать участие, но и рассчитывает на очень высокий результат. Мы будем, безусловно, бороться за победу, как всегда", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
ПолитикаРоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала