ЕР рассчитывает на высокий результат на выборах в Госдуму, заявил Медведев
2025-09-14T21:27:00+03:00
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
госдума рф
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. "Единая Россия" рассчитывает на очень высокий результат на выборах в Государственную думу в 2026 году, будет бороться за победу, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. "В следующем году состоятся выборы в Государственную думу. Это важнейшие выборы, в которых принимает участие партия. Естественно, "Единая Россия" в них не только будет принимать участие, но и рассчитывает на очень высокий результат. Мы будем, безусловно, бороться за победу, как всегда", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
россия
