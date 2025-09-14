Рейтинг@Mail.ru
ЕР лидирует на выборах в госсовет Коми с 90,03 процента голосов - РИА Новости, 14.09.2025
21:08 14.09.2025 (обновлено: 21:20 14.09.2025)
ЕР лидирует на выборах в госсовет Коми с 90,03 процента голосов
политика
республика коми
россия
единая россия
коммунисты россии
лдпр
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 90,03% голосов лидирует на выборах в государственный совет Коми, на втором месте - "Зеленая альтернатива" с 4,98% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,49% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на третьем месте - "Коммунисты России" с 1,53% голосов, за ними идет ЛДПР с 1,07%, пятое место делят КПРФ и партия "Родина" с 0,46% голосов у каждой. Далее идут партия "Новые люди" с 0,32% голосов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 0,20%, Российская партия свободы и справедливости с 0,12%. Голосование на выборах главы республики и депутатов госсовета Коми проходило в течение трех дней - с 12 по 14 сентября.
политика, республика коми, россия, единая россия, коммунисты россии, лдпр, единый день голосования — 2025
Политика, Республика Коми, Россия, Единая Россия, Коммунисты России, ЛДПР, Единый день голосования — 2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 90,03% голосов лидирует на выборах в государственный совет Коми, на втором месте - "Зеленая альтернатива" с 4,98% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,49% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на третьем месте - "Коммунисты России" с 1,53% голосов, за ними идет ЛДПР с 1,07%, пятое место делят КПРФ и партия "Родина" с 0,46% голосов у каждой. Далее идут партия "Новые люди" с 0,32% голосов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 0,20%, Российская партия свободы и справедливости с 0,12%.
Голосование на выборах главы республики и депутатов госсовета Коми проходило в течение трех дней - с 12 по 14 сентября.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
