ЕР лидирует на выборах в госсовет Коми с 90,03 процента голосов

ЕР лидирует на выборах в госсовет Коми с 90,03 процента голосов - РИА Новости, 14.09.2025

ЕР лидирует на выборах в госсовет Коми с 90,03 процента голосов

Партия "Единая Россия" с 90,03% голосов лидирует на выборах в государственный совет Коми, на втором месте - "Зеленая альтернатива" с 4,98% голосов,... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T21:08:00+03:00

2025-09-14T21:08:00+03:00

2025-09-14T21:20:00+03:00

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 90,03% голосов лидирует на выборах в государственный совет Коми, на втором месте - "Зеленая альтернатива" с 4,98% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,49% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на третьем месте - "Коммунисты России" с 1,53% голосов, за ними идет ЛДПР с 1,07%, пятое место делят КПРФ и партия "Родина" с 0,46% голосов у каждой. Далее идут партия "Новые люди" с 0,32% голосов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 0,20%, Российская партия свободы и справедливости с 0,12%. Голосование на выборах главы республики и депутатов госсовета Коми проходило в течение трех дней - с 12 по 14 сентября.

2025

