Рейтинг@Mail.ru
"Единая Россия" лидирует в Рязанской области с 81,32 процента голосов - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 14.09.2025 (обновлено: 21:04 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/rossija-2041906073.html
"Единая Россия" лидирует в Рязанской области с 81,32 процента голосов
"Единая Россия" лидирует в Рязанской области с 81,32 процента голосов - РИА Новости, 14.09.2025
"Единая Россия" лидирует в Рязанской области с 81,32 процента голосов
Партия "Единая Россия" с 81,32% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Рязанской области, на втором месте – ЛДПР с 5,49%, свидетельствуют первые РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T21:02:00+03:00
2025-09-14T21:04:00+03:00
политика
рязанская область
лдпр
единая россия
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154761/35/1547613515_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b60a815a8e035cac40f1e95cefe2293b.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 81,32% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Рязанской области, на втором месте – ЛДПР с 5,49%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,21% протоколов. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на третьем месте КПРФ с 4,40% четвертое место делят партия "Новые люди" и ЛДПР с 3,30% голосов.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154761/35/1547613515_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43f858fc4875ba07b84514a04d067450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, рязанская область, лдпр, единая россия, цик рф
Политика, Рязанская область, ЛДПР, Единая Россия, ЦИК РФ
"Единая Россия" лидирует в Рязанской области с 81,32 процента голосов

ЕР лидирует на выборах в Рязанской области после обработки 0,21% протоколов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк"Единая Россия". Логотип
Единая Россия. Логотип - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
"Единая Россия". Логотип. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 81,32% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Рязанской области, на втором месте – ЛДПР с 5,49%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,21% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на третьем месте КПРФ с 4,40% четвертое место делят партия "Новые люди" и ЛДПР с 3,30% голосов.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
ПолитикаРязанская областьЛДПРЕдиная РоссияЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала