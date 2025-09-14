https://ria.ru/20250914/rossija-2041906073.html

"Единая Россия" лидирует в Рязанской области с 81,32 процента голосов

"Единая Россия" лидирует в Рязанской области с 81,32 процента голосов - РИА Новости, 14.09.2025

"Единая Россия" лидирует в Рязанской области с 81,32 процента голосов

Партия "Единая Россия" с 81,32% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Рязанской области, на втором месте – ЛДПР с 5,49%, свидетельствуют первые РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T21:02:00+03:00

2025-09-14T21:02:00+03:00

2025-09-14T21:04:00+03:00

политика

рязанская область

лдпр

единая россия

цик рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154761/35/1547613515_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b60a815a8e035cac40f1e95cefe2293b.jpg

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 81,32% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Рязанской области, на втором месте – ЛДПР с 5,49%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,21% протоколов. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на третьем месте КПРФ с 4,40% четвертое место делят партия "Новые люди" и ЛДПР с 3,30% голосов.

https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, рязанская область, лдпр, единая россия, цик рф