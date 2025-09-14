https://ria.ru/20250914/rossija-2041906073.html
"Единая Россия" лидирует в Рязанской области с 81,32 процента голосов
"Единая Россия" лидирует в Рязанской области с 81,32 процента голосов - РИА Новости, 14.09.2025
"Единая Россия" лидирует в Рязанской области с 81,32 процента голосов
Партия "Единая Россия" с 81,32% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Рязанской области, на втором месте – ЛДПР с 5,49%, свидетельствуют первые РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 81,32% голосов лидирует на выборах в законодательное собрание Рязанской области, на втором месте – ЛДПР с 5,49%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,21% протоколов. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на третьем месте КПРФ с 4,40% четвертое место делят партия "Новые люди" и ЛДПР с 3,30% голосов.
"Единая Россия" лидирует в Рязанской области с 81,32 процента голосов
ЕР лидирует на выборах в Рязанской области после обработки 0,21% протоколов