"Единая Россия" лидирует на выборах в Курганскую областную думу
"Единая Россия" лидирует на выборах в Курганскую областную думу - РИА Новости, 14.09.2025
"Единая Россия" лидирует на выборах в Курганскую областную думу
Партия "Единая Россия" с 61,91% голосов лидирует на выборах в Курганскую областную думу восьмого созыва, на втором месте - КПРФ с 11,03% голосов,... РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 61,91% голосов лидирует на выборах в Курганскую областную думу восьмого созыва, на втором месте - КПРФ с 11,03% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 1,86% протоколов. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на третьем месте идет ЛДПР с 9,37% голосов, за ней - партия "Новые люди" с 6,42% голосов. Партия пенсионеров набирает 4,87% голосов, а "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,61%. Голосование на выборах в Курганскую областную думу проходило в течение трех дней с 12 по 14 сентября 2025 года. В текущем седьмом созыве регионального парламента были представлены пять фракций - ЕР (27 депутатов), КПРФ (три), ЛДПР (два), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Партия пенсионеров (по одному депутату).
"Единая Россия" лидирует на выборах в Курганскую областную думу
