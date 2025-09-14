Рейтинг@Mail.ru
ГП признала нежелательными более 60 иностранных организаций с начала года - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/rossija-2041880243.html
ГП признала нежелательными более 60 иностранных организаций с начала года
ГП признала нежелательными более 60 иностранных организаций с начала года - РИА Новости, 14.09.2025
ГП признала нежелательными более 60 иностранных организаций с начала года
Генпрокуратура РФ с начала 2025 года приняла решение в отношении свыше 60 иностранных организаций о признании их нежелательными в России, сообщил замначальника... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T18:01:00+03:00
2025-09-14T18:01:00+03:00
россия
генеральная прокуратура рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92977/26/929772647_0:969:2072:2135_1920x0_80_0_0_a8e293a5c6604bf73fac28c9b80afa47.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Генпрокуратура РФ с начала 2025 года приняла решение в отношении свыше 60 иностранных организаций о признании их нежелательными в России, сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России Алексей Жафяров. "С начала 2025 года Генеральной прокуратурой принято решение в отношении 62 международных и иностранных организаций о признании их деятельности нежелательными", - рассказал он на сессии "Попытки внешнего вмешательства в российские выборы", выступая в информационном центре ЦИК РФ.
https://ria.ru/20250912/minjust-2041524244.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92977/26/929772647_0:775:2072:2329_1920x0_80_0_0_bbb86b04d429af174d25ac7af5a654f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
ГП признала нежелательными более 60 иностранных организаций с начала года

ГП признала нежелательными более 60 иностранных организаций с начала 2025 года

© РИА Новости / Руслан КривобокГенеральная прокуратура РФ
Генеральная прокуратура РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Генеральная прокуратура РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Генпрокуратура РФ с начала 2025 года приняла решение в отношении свыше 60 иностранных организаций о признании их нежелательными в России, сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России Алексей Жафяров.
"С начала 2025 года Генеральной прокуратурой принято решение в отношении 62 международных и иностранных организаций о признании их деятельности нежелательными", - рассказал он на сессии "Попытки внешнего вмешательства в российские выборы", выступая в информационном центре ЦИК РФ.
Эдуард Тополь* - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Минюст включил писателя Эдуарда Тополя* в реестр иноагентов
12 сентября, 17:44
 
РоссияГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала