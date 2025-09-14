https://ria.ru/20250914/rossija-2041880243.html

ГП признала нежелательными более 60 иностранных организаций с начала года

ГП признала нежелательными более 60 иностранных организаций с начала года - РИА Новости, 14.09.2025

ГП признала нежелательными более 60 иностранных организаций с начала года

14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Генпрокуратура РФ с начала 2025 года приняла решение в отношении свыше 60 иностранных организаций о признании их нежелательными в России, сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России Алексей Жафяров. "С начала 2025 года Генеральной прокуратурой принято решение в отношении 62 международных и иностранных организаций о признании их деятельности нежелательными", - рассказал он на сессии "Попытки внешнего вмешательства в российские выборы", выступая в информационном центре ЦИК РФ.

россия

2025

Новости

