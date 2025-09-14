https://ria.ru/20250914/rossija-2041779394.html

Россия сократила ввоз иностранного вина на треть

Россия сократила ввоз иностранного вина на треть - РИА Новости, 14.09.2025

Россия сократила ввоз иностранного вина на треть

Россия в первом полугодии сократила ввоз иностранного вина на треть, при этом из пятерки крупнейших поставщиков выпала Германия, следует из расчетов РИА Новости РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T08:17:00+03:00

2025-09-14T08:17:00+03:00

2025-09-14T08:17:00+03:00

экономика

россия

германия

италия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149714/95/1497149525_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_83be0abc20b65b850777a8ace5f568bb.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия в первом полугодии сократила ввоз иностранного вина на треть, при этом из пятерки крупнейших поставщиков выпала Германия, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб. Иностранные поставщики за первые шесть месяцев текущего года продали на российский рынок вина на 304,5 миллиона долларов против 433,8 миллиона за аналогичный период прошлого года. Крупнейшим экспортером в первом полугодии осталась Италия, хотя ее поставки сократились более чем на треть - до 83,3 миллиона долларов. Немного от лидера отстала Грузия, ввоз откуда уменьшился также примерно на треть и составил 72,8 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Латвия со снижением отгрузок на четверть, до 47,7 миллиона долларов. Четвертое место остается у Польши, при этом ее продажи в Россию, наоборот, выросли - почти на 3%, достигнув 31,3 миллиона долларов. Несмотря на сокращение экспорта почти на 18%, Португалия смогла занять пятую позицию с экспортом на 15,4 миллиона долларов. Это произошло из-за резкого сокращения отгрузок Германии - в 2,2 раза, до 8,8 миллиона долларов, в результате страна опустилась с пятого на седьмое место. В то же время остающаяся шестой Чили увеличила отгрузки - на пятую часть, до 12,2 миллиона долларов. В десятку главных продавцов вина на российский рынок также входят Литва (6,7 миллиона долларов), Испания (6,4 миллиона) и Армения (4,3 миллиона).

https://ria.ru/20250820/tramp-2036609741.html

https://ria.ru/20250713/shokolad-2028841295.html

россия

германия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, германия, италия