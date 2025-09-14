https://ria.ru/20250914/rosgvardiya-2041923311.html

В Росгвардии рассказали об обеспечении порядка на Дне города в Москве

В Росгвардии рассказали об обеспечении порядка на Дне города в Москве - РИА Новости, 14.09.2025

В Росгвардии рассказали об обеспечении порядка на Дне города в Москве

Серьезных правонарушений во время празднования Дня города в Москве допущено не было, мероприятия посетили свыше 900 тыс человек, сообщает главное управление... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T23:03:00+03:00

2025-09-14T23:03:00+03:00

2025-09-14T23:23:00+03:00

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

московское центральное кольцо (мцк)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0626c206742d6a4e0704370018825f21.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Серьезных правонарушений во время празднования Дня города в Москве допущено не было, мероприятия посетили свыше 900 тыс человек, сообщает главное управление Росгвардии по Москве."Росгвардия обеспечила безопасность москвичей и гостей столицы в День города... Серьёзных правонарушений во время празднования Дня города допущено не было. Мероприятия посетили более 900 тысяч гостей и жителей столицы", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Уточняется, что около 4,5 тысячи сотрудников подразделений главного управления Росгвардии по городу Москве, военнослужащих соединения по охране общественного порядка Центрального округа войск национальной гвардии и ОДОН имени Ф. Э. Дзержинского совместно с полицейскими приняли участие в обеспечении общественной безопасности во время культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 878-й годовщины столицы.Отмечается, что места проведения торжеств были заранее обследованы специалистами инженерно-технических групп ОМОН "Авангард". Кроме того, с целью обеспечения безопасности и профилактики правонарушений спецназовцы совместно с военнослужащими дивизии Росгвардии осуществляли патрулирование в районах проведения концертов и фестивалей.Подчеркивается, что бойцы спецподразделения ОМОН "Меч" на транспорте обеспечили общественную безопасность на станциях МЦК и железнодорожных вокзалах столицы, а также следили за порядком на акватории Москвы-реки, в местах приближенных к массовым гуляниям, экипажи вневедомственной охраны осуществляли патрулирование в непосредственной близости к праздничным площадкам, контролируя соблюдение правопорядка.

https://ria.ru/20250913/moskva-2041740129.html

https://ria.ru/20250913/moskva-2041688895.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, московское центральное кольцо (мцк), общество