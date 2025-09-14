В Росгвардии рассказали об обеспечении порядка на Дне города в Москве
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Серьезных правонарушений во время празднования Дня города в Москве допущено не было, мероприятия посетили свыше 900 тыс человек, сообщает главное управление Росгвардии по Москве.
"Росгвардия обеспечила безопасность москвичей и гостей столицы в День города... Серьёзных правонарушений во время празднования Дня города допущено не было. Мероприятия посетили более 900 тысяч гостей и жителей столицы", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Празднование Дня города в Москве
Уточняется, что около 4,5 тысячи сотрудников подразделений главного управления Росгвардии по городу Москве, военнослужащих соединения по охране общественного порядка Центрального округа войск национальной гвардии и ОДОН имени Ф. Э. Дзержинского совместно с полицейскими приняли участие в обеспечении общественной безопасности во время культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 878-й годовщины столицы.
Отмечается, что места проведения торжеств были заранее обследованы специалистами инженерно-технических групп ОМОН "Авангард". Кроме того, с целью обеспечения безопасности и профилактики правонарушений спецназовцы совместно с военнослужащими дивизии Росгвардии осуществляли патрулирование в районах проведения концертов и фестивалей.
Подчеркивается, что бойцы спецподразделения ОМОН "Меч" на транспорте обеспечили общественную безопасность на станциях МЦК и железнодорожных вокзалах столицы, а также следили за порядком на акватории Москвы-реки, в местах приближенных к массовым гуляниям, экипажи вневедомственной охраны осуществляли патрулирование в непосредственной близости к праздничным площадкам, контролируя соблюдение правопорядка.
