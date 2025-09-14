https://ria.ru/20250914/razvozhaev-2041911317.html
Развожаев лидирует на выборах главы Севастополя с 84,08 процента голосов
Развожаев лидирует на выборах главы Севастополя с 84,08 процента голосов - РИА Новости, 14.09.2025
Развожаев лидирует на выборах главы Севастополя с 84,08 процента голосов
Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 84,08% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T21:34:00+03:00
2025-09-14T21:34:00+03:00
2025-09-14T21:34:00+03:00
политика
севастополь
михаил развожаев
единая россия
цик рф
лдпр
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152988/38/1529883898_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_5e9960f43a1318a22e6b44069a103858.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 84,08% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 5% протоколов. Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Илья Журавлев (ЛДПР) с 5,22% голосов, на третьем месте - Сергей Круглов ("Справедливая Россия - За правду") с 4,02%, на четвертом - Геннадий Кушнир (КПРФ) с 3,60%, по пятом - Ирина Салина ("Новые люди") с 2,23%.
https://ria.ru/20250914/tsik-2041899171.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152988/38/1529883898_109:0:1500:1043_1920x0_80_0_0_bcf130bf0cdd1568937300a4359a4803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, севастополь, михаил развожаев, единая россия, цик рф, лдпр, единый день голосования — 2025
Политика, Севастополь, Михаил Развожаев, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Единый день голосования — 2025
Развожаев лидирует на выборах главы Севастополя с 84,08 процента голосов
На выборах главы Севастополя после обработки 5% протоколов лидирует Развожаев