Развожаев лидирует на выборах главы Севастополя с 84,08 процента голосов

Развожаев лидирует на выборах главы Севастополя с 84,08 процента голосов

2025-09-14T21:34:00+03:00

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 84,08% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 5% протоколов. Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Илья Журавлев (ЛДПР) с 5,22% голосов, на третьем месте - Сергей Круглов ("Справедливая Россия - За правду") с 4,02%, на четвертом - Геннадий Кушнир (КПРФ) с 3,60%, по пятом - Ирина Салина ("Новые люди") с 2,23%.

