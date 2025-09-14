Рейтинг@Mail.ru
Развожаев лидирует на выборах главы Севастополя с 84,08 процента голосов - РИА Новости, 14.09.2025
21:34 14.09.2025
Развожаев лидирует на выборах главы Севастополя с 84,08 процента голосов
Развожаев лидирует на выборах главы Севастополя с 84,08 процента голосов
Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 84,08% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T21:34:00+03:00
2025-09-14T21:34:00+03:00
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 84,08% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 5% протоколов. Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Илья Журавлев (ЛДПР) с 5,22% голосов, на третьем месте - Сергей Круглов ("Справедливая Россия - За правду") с 4,02%, на четвертом - Геннадий Кушнир (КПРФ) с 3,60%, по пятом - Ирина Салина ("Новые люди") с 2,23%.
политика, севастополь, михаил развожаев, единая россия, цик рф, лдпр, единый день голосования — 2025
Политика, Севастополь, Михаил Развожаев, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Единый день голосования — 2025
Развожаев лидирует на выборах главы Севастополя с 84,08 процента голосов

На выборах главы Севастополя после обработки 5% протоколов лидирует Развожаев

Михаил Развожаев. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 84,08% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 5% протоколов.
Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Илья Журавлев (ЛДПР) с 5,22% голосов, на третьем месте - Сергей Круглов ("Справедливая Россия - За правду") с 4,02%, на четвертом - Геннадий Кушнир (КПРФ) с 3,60%, по пятом - Ирина Салина ("Новые люди") с 2,23%.
Политика Севастополь Михаил Развожаев Единая Россия ЦИК РФ ЛДПР Единый день голосования — 2025
 
 
