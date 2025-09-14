Рейтинг@Mail.ru
ВСУ стягивают дополнительные резервы к Золотому Колодцу, заявил Пушилин
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:22 14.09.2025 (обновлено: 20:37 14.09.2025)
ВСУ стягивают дополнительные резервы к Золотому Колодцу, заявил Пушилин
ВСУ стягивают дополнительные резервы к Золотому Колодцу, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.09.2025
ВСУ стягивают дополнительные резервы к Золотому Колодцу, заявил Пушилин
ВСУ стягивают дополнительные резервы к населенному пункту Золотой Колодец на добропольском направлении в ДНР, но российские военные продолжают "перемалывать"... РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. ВСУ стягивают дополнительные резервы к населенному пункту Золотой Колодец на добропольском направлении в ДНР, но российские военные продолжают "перемалывать" подразделения противника, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Если брать добропольское направление, мы видим бои в районе (населенного пункта - ред.) Новое Шахово и Золотого Колодца. К Золотому Колодцу противник стягивает дополнительные резервы, но наши бойцы продолжают перемалывать подразделения противника", - сказал Пушилин, соответствующие кадры опубликованы в его Telegram-канале.
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
ВСУ стягивают дополнительные резервы к Золотому Колодцу, заявил Пушилин

Пушилин: ВСУ стягивают дополнительные резервы к Золотому Колодцу в ДНР

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. ВСУ стягивают дополнительные резервы к населенному пункту Золотой Колодец на добропольском направлении в ДНР, но российские военные продолжают "перемалывать" подразделения противника, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Если брать добропольское направление, мы видим бои в районе (населенного пункта - ред.) Новое Шахово и Золотого Колодца. К Золотому Колодцу противник стягивает дополнительные резервы, но наши бойцы продолжают перемалывать подразделения противника", - сказал Пушилин, соответствующие кадры опубликованы в его Telegram-канале.
Российские войска подходят к Северску, заявил Пушилин
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Денис Пушилин
Вооруженные силы Украины
 
 
