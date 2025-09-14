https://ria.ru/20250914/pushilin-2041898765.html

ВСУ стягивают дополнительные резервы к Золотому Колодцу, заявил Пушилин

2025-09-14T20:22:00+03:00

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. ВСУ стягивают дополнительные резервы к населенному пункту Золотой Колодец на добропольском направлении в ДНР, но российские военные продолжают "перемалывать" подразделения противника, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Если брать добропольское направление, мы видим бои в районе (населенного пункта - ред.) Новое Шахово и Золотого Колодца. К Золотому Колодцу противник стягивает дополнительные резервы, но наши бойцы продолжают перемалывать подразделения противника", - сказал Пушилин, соответствующие кадры опубликованы в его Telegram-канале.

