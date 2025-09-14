Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил о городских боях в Красноармейско-Дмитровской агломерации
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 14.09.2025 (обновлено: 20:24 14.09.2025)
Пушилин заявил о городских боях в Красноармейско-Дмитровской агломерации
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о начавшихся городских боях в Красноармейско-Дмитровской агломерации. РИА Новости, 14.09.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
вооруженные силы украины
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о начавшихся городских боях в Красноармейско-Дмитровской агломерации."Красноармейское направление: мы видим, что основные боестолкновения происходят на текущей неделе в районе населенного пункта Родинское, также в районе Удачного были очень серьезное боестолкновения. При этом мы видим продолжающийся охват красноармейско-дмитровской агломерации, причем уже с городскими боями в том числе", - сказал Пушилин, соответствующие кадры опубликованы в его Telegram-канале.
вооруженные силы рф, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Вооруженные силы Украины
Военнослужащие штурмовых подразделений ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие штурмовых подразделений ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Военнослужащие штурмовых подразделений ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о начавшихся городских боях в Красноармейско-Дмитровской агломерации.
"Красноармейское направление: мы видим, что основные боестолкновения происходят на текущей неделе в районе населенного пункта Родинское, также в районе Удачного были очень серьезное боестолкновения. При этом мы видим продолжающийся охват красноармейско-дмитровской агломерации, причем уже с городскими боями в том числе", - сказал Пушилин, соответствующие кадры опубликованы в его Telegram-канале.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияВооруженные силы Украины
 
 
