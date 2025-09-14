https://ria.ru/20250914/pushilin-2041898008.html

Пушилин заявил о городских боях в Красноармейско-Дмитровской агломерации

2025-09-14T20:15:00+03:00

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о начавшихся городских боях в Красноармейско-Дмитровской агломерации."Красноармейское направление: мы видим, что основные боестолкновения происходят на текущей неделе в районе населенного пункта Родинское, также в районе Удачного были очень серьезное боестолкновения. При этом мы видим продолжающийся охват красноармейско-дмитровской агломерации, причем уже с городскими боями в том числе", - сказал Пушилин, соответствующие кадры опубликованы в его Telegram-канале.

2025

