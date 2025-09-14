Рейтинг@Mail.ru
11:01 14.09.2025
Пулково полностью восстановил работу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" полностью восстановил работу после временных ограничений, сообщила авиагавань. "Аэропорт Пулково полностью восстановил работу после временных ограничений, которые вводились сегодня ночью для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Отмечается, что авиагавань Петербурга в настоящее время работает штатно. Команда "Пулково" и представители авиакомпаний обеспечивают выполнение суточного плана полетов.
санкт-петербург, пулково (аэропорт), происшествия
Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Происшествия
Аэропорт "Пулково"
Аэропорт Пулково
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Пулково". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" полностью восстановил работу после временных ограничений, сообщила авиагавань.
"Аэропорт Пулково полностью восстановил работу после временных ограничений, которые вводились сегодня ночью для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Отмечается, что авиагавань Петербурга в настоящее время работает штатно. Команда "Пулково" и представители авиакомпаний обеспечивают выполнение суточного плана полетов.
Самолет в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге
В Пулково из-за ограничений были задержаны 48 рейсов
12 сентября, 10:09
 
Санкт-Петербург Пулково (аэропорт) Происшествия
 
 
