Пулково полностью восстановил работу

Пулково полностью восстановил работу - РИА Новости, 14.09.2025

Пулково полностью восстановил работу

Аэропорт "Пулково" полностью восстановил работу после временных ограничений, сообщила авиагавань.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" полностью восстановил работу после временных ограничений, сообщила авиагавань. "Аэропорт Пулково полностью восстановил работу после временных ограничений, которые вводились сегодня ночью для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Отмечается, что авиагавань Петербурга в настоящее время работает штатно. Команда "Пулково" и представители авиакомпаний обеспечивают выполнение суточного плана полетов.

