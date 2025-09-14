https://ria.ru/20250914/proizvodstva-2041826142.html

ВС России поразили военные производства и склады техники ВСУ

14.09.2025

ВС России поразили военные производства и склады техники ВСУ

Военные производства, ремонтные мастерские, склады техники и пункты управления украинских войск поражены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Военные производства, ремонтные мастерские, склады техники и пункты управления украинских войск поражены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Приморское... Пораженные цели: военные производства и ремонтные мастерские, склады техники, пункты управления", - рассказал Лебедев. По его словам, также были поражены позиции ВСУ и военная техника в городе Гуляйполе, пункты управления БПЛА и склады в селе Червоноднепровке, инфраструктура для военной логистики в других населенных пунктах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.

