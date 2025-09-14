Рейтинг@Mail.ru
Польша поднимет вопрос об инциденте с дронами в ЕС, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.09.2025
12:51 14.09.2025
Польша поднимет вопрос об инциденте с дронами в ЕС, сообщили СМИ
Польша поднимет вопрос об инциденте с дронами в ЕС, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.09.2025
Польша поднимет вопрос об инциденте с дронами в ЕС, сообщили СМИ
Польша поднимет вопрос об инциденте с дронами на встрече министров Европейского союза по европейским делам во вторник, сообщило радио RMF FM. РИА Новости, 14.09.2025
ВАРШАВА, 14 сен – РИА Новости. Польша поднимет вопрос об инциденте с дронами на встрече министров Европейского союза по европейским делам во вторник, сообщило радио RMF FM. "Варшава поднимет этот вопрос в так называемой части "прочие вопросы", то есть в части встречи, не посвящённой основной теме, в конце встречи. Польша уже проинформировала послов ЕС о сложившейся ситуации один раз, в среду. На этот раз основное внимание уделяется поддержке, которую страны ЕС могут оказать Польше", - указало радио. По данным радиостанции, возможно, появится дополнительная информация о "стене дронов", о которой председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в своём ежегодном обращении. Как сообщили журналисту RMF FM, "пока подробностей об этом мало, поскольку проект все еще разрабатывается в аппарате председателя Еврокомиссии". Один из дипломатов также сообщил RMF FM, что вопрос дронов будет поднят на октябрьском саммите лидеров ЕС. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Польша поднимет вопрос об инциденте с дронами в ЕС, сообщили СМИ

RMF FM: Польша поднимет вопрос об инциденте с дронами на встрече министров ЕС

ВАРШАВА, 14 сен – РИА Новости. Польша поднимет вопрос об инциденте с дронами на встрече министров Европейского союза по европейским делам во вторник, сообщило радио RMF FM.
"Варшава поднимет этот вопрос в так называемой части "прочие вопросы", то есть в части встречи, не посвящённой основной теме, в конце встречи. Польша уже проинформировала послов ЕС о сложившейся ситуации один раз, в среду. На этот раз основное внимание уделяется поддержке, которую страны ЕС могут оказать Польше", - указало радио.
По данным радиостанции, возможно, появится дополнительная информация о "стене дронов", о которой председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в своём ежегодном обращении. Как сообщили журналисту RMF FM, "пока подробностей об этом мало, поскольку проект все еще разрабатывается в аппарате председателя Еврокомиссии".
Один из дипломатов также сообщил RMF FM, что вопрос дронов будет поднят на октябрьском саммите лидеров ЕС.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
