В Орловской области с отставанием от графика идут 17 поездов

В Орловской области с отставанием от графика идут 17 поездов - РИА Новости, 14.09.2025

В Орловской области с отставанием от графика идут 17 поездов

14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В связи с изменением маршрута следования по территории Орловской области с отставанием от графика идут 17 поездов, сообщает "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) . В субботу губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что взрывные устройства обнаружены на территории региона при проверке железнодорожных путей, при подрыве одного из устройств два человека погибли. "В связи с изменением маршрута следования по территории Орловской области, в настоящее время с отставанием от графика следуют 17 поездов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ФПК. Отмечается, что задерживаются следующие поезда: № 742 Белгород - Москва, № 30 Белгород - Санкт-Петербург, № 82 Белгород - Санкт-Петербург, № 84 Адлер - Москва, № 106 Орел - Москва, № 72 Белгород - Москва, № 76 Белгород - Москва, № 566 Минеральные Воды - Москва, № 143 Москва - Кисловодск, № 119 Санкт-Петербург - Белгород, № 359 Калининград - Адлер, № 75 Москва - Белгород, № 71 Москва - Белгород, № 109 Москва - Анапа, № 535 Смоленск - Анапа, № 105 Москва - Курск, № 83 Москва - Адлер.

