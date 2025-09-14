Рейтинг@Mail.ru
Поезд из Адлера опаздывает в Минск на шесть часов - РИА Новости, 14.09.2025
14:20 14.09.2025
Поезд из Адлера опаздывает в Минск на шесть часов
происшествия
орловская область
белоруссия
россия
ржд
белорусская железная дорога
минск
МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Поезд Адлер-Калининград прибудет на территорию Белоруссии с опозданием примерно на 6 часов из-за ЧП в Орловской области, сообщила Белорусская железная дорога (БЖД). Ряд поездов были задержанных в пути из-за ЧП в Орловской, где при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. При подрыве одного из устройств три человека погибли. &quot;По информации, поступившей от ОАО &quot;РЖД&quot;, в связи с изменением маршрута следования по территории Орловской области (Российская Федерация) 14 сентября 2025 года поезд №359 Адлер-Калининград отправлением из Адлера 12 сентября 2025 года прибудет на территорию Республики Беларусь с опозданием ориентировочно 6 часов&quot;, - говорится в сообщении БЖД.Белорусская железная дорога просит с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.
происшествия, орловская область, белоруссия, россия, ржд, белорусская железная дорога, минск
Происшествия, Орловская область, Белоруссия, Россия, РЖД, Белорусская железная дорога, Минск
Железнодорожный вокзал в Минске
Железнодорожный вокзал в Минске. Архивное фото
Железнодорожный вокзал в Минске. Архивное фото
МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Поезд Адлер-Калининград прибудет на территорию Белоруссии с опозданием примерно на 6 часов из-за ЧП в Орловской области, сообщила Белорусская железная дорога (БЖД).
Ряд поездов были задержанных в пути из-за ЧП в Орловской, где при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. При подрыве одного из устройств три человека погибли.
"По информации, поступившей от ОАО "РЖД", в связи с изменением маршрута следования по территории Орловской области (Российская Федерация) 14 сентября 2025 года поезд №359 Адлер-Калининград отправлением из Адлера 12 сентября 2025 года прибудет на территорию Республики Беларусь с опозданием ориентировочно 6 часов", - говорится в сообщении БЖД.

Белорусская железная дорога просит с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.
Железная дорога с поездами - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Орловской области с отставанием от графика идут 17 поездов
Вчера, 07:23
 
ПроисшествияОрловская областьБелоруссияРоссияРЖДБелорусская железная дорогаМинск
 
 
