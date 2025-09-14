https://ria.ru/20250914/poezd-2041832723.html
Поезд из Адлера опаздывает в Минск на шесть часов
Поезд Адлер-Калининград прибудет на территорию Белоруссии с опозданием примерно на 6 часов из-за ЧП в Орловской области, сообщила Белорусская железная дорога... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T14:20:00+03:00
происшествия
орловская область
белоруссия
россия
ржд
белорусская железная дорога
минск
МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Поезд Адлер-Калининград прибудет на территорию Белоруссии с опозданием примерно на 6 часов из-за ЧП в Орловской области, сообщила Белорусская железная дорога (БЖД). Ряд поездов были задержанных в пути из-за ЧП в Орловской, где при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. При подрыве одного из устройств три человека погибли. "По информации, поступившей от ОАО "РЖД", в связи с изменением маршрута следования по территории Орловской области (Российская Федерация) 14 сентября 2025 года поезд №359 Адлер-Калининград отправлением из Адлера 12 сентября 2025 года прибудет на территорию Республики Беларусь с опозданием ориентировочно 6 часов", - говорится в сообщении БЖД.Белорусская железная дорога просит с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.
