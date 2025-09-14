Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье женщина выбросила из окна кота - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/podmoskove-2041829284.html
В Подмосковье женщина выбросила из окна кота
В Подмосковье женщина выбросила из окна кота - РИА Новости, 14.09.2025
В Подмосковье женщина выбросила из окна кота
Полицейские устанавливают личность женщины, которая выбросила кота из окна на четвертом этаже дома в подмосковном селе Лайково в городском округе Одинцово,... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T14:08:00+03:00
2025-09-14T14:08:00+03:00
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Полицейские устанавливают личность женщины, которая выбросила кота из окна на четвертом этаже дома в подмосковном селе Лайково в городском округе Одинцово, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью. Как уточняет ведомство, сообщение о жестоком обращении с животным поступило в дежурную часть МВД России по Одинцовскому городскому округу. "Предварительно установлено, что на 4 этаже одного из домов, расположенных в микрорайоне Город-Событие села Лайково, женщина выбросила из окна кота", - говорится в Telegram-канале подмосковного главка МВД. В результате падения кот получил травмы. Очевидцы отвезли питомца в ветеринарную клинику. "Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению правонарушительницы", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250914/prestupnik-2041822672.html
одинцово
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Одинцово, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье женщина выбросила из окна кота

В Подмосковье женщина выбросила кота из окна четвертого этажа дома

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Полицейские устанавливают личность женщины, которая выбросила кота из окна на четвертом этаже дома в подмосковном селе Лайково в городском округе Одинцово, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью.
Как уточняет ведомство, сообщение о жестоком обращении с животным поступило в дежурную часть МВД России по Одинцовскому городскому округу.
«
"Предварительно установлено, что на 4 этаже одного из домов, расположенных в микрорайоне Город-Событие села Лайково, женщина выбросила из окна кота", - говорится в Telegram-канале подмосковного главка МВД.
В результате падения кот получил травмы. Очевидцы отвезли питомца в ветеринарную клинику.
"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению правонарушительницы", - добавили в ведомстве.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Пензенской области задержали сбежавшего из-под надзора преступника
Вчера, 13:10
 
ПроисшествияОдинцовоМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала