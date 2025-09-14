https://ria.ru/20250914/podmoskove-2041829284.html

В Подмосковье женщина выбросила из окна кота

В Подмосковье женщина выбросила из окна кота - РИА Новости, 14.09.2025

В Подмосковье женщина выбросила из окна кота

Полицейские устанавливают личность женщины, которая выбросила кота из окна на четвертом этаже дома в подмосковном селе Лайково в городском округе Одинцово,... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T14:08:00+03:00

2025-09-14T14:08:00+03:00

2025-09-14T14:08:00+03:00

происшествия

одинцово

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Полицейские устанавливают личность женщины, которая выбросила кота из окна на четвертом этаже дома в подмосковном селе Лайково в городском округе Одинцово, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью. Как уточняет ведомство, сообщение о жестоком обращении с животным поступило в дежурную часть МВД России по Одинцовскому городскому округу. "Предварительно установлено, что на 4 этаже одного из домов, расположенных в микрорайоне Город-Событие села Лайково, женщина выбросила из окна кота", - говорится в Telegram-канале подмосковного главка МВД. В результате падения кот получил травмы. Очевидцы отвезли питомца в ветеринарную клинику. "Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению правонарушительницы", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250914/prestupnik-2041822672.html

одинцово

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)