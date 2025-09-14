https://ria.ru/20250914/podmoskove-2041829284.html
В Подмосковье женщина выбросила из окна кота
В Подмосковье женщина выбросила из окна кота - РИА Новости, 14.09.2025
В Подмосковье женщина выбросила из окна кота
Полицейские устанавливают личность женщины, которая выбросила кота из окна на четвертом этаже дома в подмосковном селе Лайково в городском округе Одинцово,... РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Полицейские устанавливают личность женщины, которая выбросила кота из окна на четвертом этаже дома в подмосковном селе Лайково в городском округе Одинцово, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью. Как уточняет ведомство, сообщение о жестоком обращении с животным поступило в дежурную часть МВД России по Одинцовскому городскому округу. "Предварительно установлено, что на 4 этаже одного из домов, расположенных в микрорайоне Город-Событие села Лайково, женщина выбросила из окна кота", - говорится в Telegram-канале подмосковного главка МВД. В результате падения кот получил травмы. Очевидцы отвезли питомца в ветеринарную клинику. "Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению правонарушительницы", - добавили в ведомстве.
