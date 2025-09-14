https://ria.ru/20250914/podmoskove-2041794218.html
В полицию доставили семь подростков после массовой драки в Пушкино
В полицию доставили семь подростков после массовой драки в Пушкино - РИА Новости, 14.09.2025
В полицию доставили семь подростков после массовой драки в Пушкино
Полицейские доставили в отдел полиции семь подростков, участвовавших в драке с 47-летним мужчиной в подмосковном Пушкино после конфликта с одним из них, мужчина РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T10:01:00+03:00
2025-09-14T10:01:00+03:00
2025-09-14T10:01:00+03:00
происшествия
пушкино
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Полицейские доставили в отдел полиции семь подростков, участвовавших в драке с 47-летним мужчиной в подмосковном Пушкино после конфликта с одним из них, мужчина обратился в больницу с травмами, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью. "Семь участников инцидента были доставлены в территориальный отдел полиции. Ими оказались местные жители в возрасте от 16 до 19 лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что около одного из домов, расположенных на улице Тургенева в Пушкино, произошел конфликт между юношей и мужчиной, переросший в драку. К несовершеннолетнему присоединились знакомые. В результате 47-летний мужчина с травмами обратился в больницу. Полицейские устанавливают остальных участников драки.
https://ria.ru/20240817/zaderzhanie-1966820699.html
пушкино
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пушкино, московская область (подмосковье)
Происшествия, Пушкино, Московская область (Подмосковье)
В полицию доставили семь подростков после массовой драки в Пушкино
В полицию доставили семь подростков от 16 до 19 лет после драки в Пушкино