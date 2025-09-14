https://ria.ru/20250914/podmoskove-2041794218.html

В полицию доставили семь подростков после массовой драки в Пушкино

В полицию доставили семь подростков после массовой драки в Пушкино

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Полицейские доставили в отдел полиции семь подростков, участвовавших в драке с 47-летним мужчиной в подмосковном Пушкино после конфликта с одним из них, мужчина обратился в больницу с травмами, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью. "Семь участников инцидента были доставлены в территориальный отдел полиции. Ими оказались местные жители в возрасте от 16 до 19 лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что около одного из домов, расположенных на улице Тургенева в Пушкино, произошел конфликт между юношей и мужчиной, переросший в драку. К несовершеннолетнему присоединились знакомые. В результате 47-летний мужчина с травмами обратился в больницу. Полицейские устанавливают остальных участников драки.

