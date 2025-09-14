Рейтинг@Mail.ru
В полицию доставили семь подростков после массовой драки в Пушкино - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/podmoskove-2041794218.html
В полицию доставили семь подростков после массовой драки в Пушкино
В полицию доставили семь подростков после массовой драки в Пушкино - РИА Новости, 14.09.2025
В полицию доставили семь подростков после массовой драки в Пушкино
Полицейские доставили в отдел полиции семь подростков, участвовавших в драке с 47-летним мужчиной в подмосковном Пушкино после конфликта с одним из них, мужчина РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T10:01:00+03:00
2025-09-14T10:01:00+03:00
происшествия
пушкино
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Полицейские доставили в отдел полиции семь подростков, участвовавших в драке с 47-летним мужчиной в подмосковном Пушкино после конфликта с одним из них, мужчина обратился в больницу с травмами, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью. "Семь участников инцидента были доставлены в территориальный отдел полиции. Ими оказались местные жители в возрасте от 16 до 19 лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что около одного из домов, расположенных на улице Тургенева в Пушкино, произошел конфликт между юношей и мужчиной, переросший в драку. К несовершеннолетнему присоединились знакомые. В результате 47-летний мужчина с травмами обратился в больницу. Полицейские устанавливают остальных участников драки.
https://ria.ru/20240817/zaderzhanie-1966820699.html
пушкино
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пушкино, московская область (подмосковье)
Происшествия, Пушкино, Московская область (Подмосковье)
В полицию доставили семь подростков после массовой драки в Пушкино

В полицию доставили семь подростков от 16 до 19 лет после драки в Пушкино

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Полицейские доставили в отдел полиции семь подростков, участвовавших в драке с 47-летним мужчиной в подмосковном Пушкино после конфликта с одним из них, мужчина обратился в больницу с травмами, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью.
"Семь участников инцидента были доставлены в территориальный отдел полиции. Ими оказались местные жители в возрасте от 16 до 19 лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что около одного из домов, расположенных на улице Тургенева в Пушкино, произошел конфликт между юношей и мужчиной, переросший в драку. К несовершеннолетнему присоединились знакомые. В результате 47-летний мужчина с травмами обратился в больницу.
Полицейские устанавливают остальных участников драки.
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
На юго-востоке Москвы произошла массовая драка
17 августа 2024, 22:25
 
ПроисшествияПушкиноМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала