https://ria.ru/20250914/podmoskove-2041781921.html
В Подмосковье пройдет Елисаветинский крестный ход
В Подмосковье пройдет Елисаветинский крестный ход - РИА Новости, 14.09.2025
В Подмосковье пройдет Елисаветинский крестный ход
Елисаветинский крестный ход к 180-летию со дня рождения императора Александра III и к 120-летию памяти великого князя, московского генерал-губернатора Сергея... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T00:10:00+03:00
2025-09-14T00:10:00+03:00
2025-09-14T08:41:00+03:00
религия
московская область (подмосковье)
александр i
елизавета федоровна
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974111262_26:110:2598:1557_1920x0_80_0_0_b00333ad1b6d721f1a790ca380397859.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Елисаветинский крестный ход к 180-летию со дня рождения императора Александра III и к 120-летию памяти великого князя, московского генерал-губернатора Сергея Александровича пройдет в воскресенье в Подмосковье, сообщает Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО). "Четырнадцатого сентября по благословению архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы при поддержке администраций Одинцовского и Красногорского городских округов в Подмосковье в историческом императорском имении "Ильинское-Усово" пройдет XIV Елисаветинский крестный ход... Мероприятие проводится в память об августейших владельцах имения, подвижниках милосердия и благотворительности: императрице Марии Александровне, императоре Александре II, великом князе Сергее Александровиче и его августейшей супруге, святой преподобномученице, великой княгине Елисавете Феодоровне", - говорится в сообщении на сайте фонда. Фонд отмечает, что в этом году крестный ход приурочен к 180-летию со дня рождения Александра III и 120-летию со дня трагической гибели Сергея Александровича - командующего войсками Московского военного округа, благотворителя, мецената и владельца имения "Ильинское-Усово". "Ранним утром участники XIV Елисаветинского крестного хода прибудут на Божественную литургию в храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово и храм Илии Пророка в селе Ильинское. После богослужений паломники соберутся у храма Илии Пророка, откуда в 12.30 начнется молитвенное шествие. Следуя по маршруту из Ильинского в Усово, крестоходцы пройдут мимо исторических зданий императорского имения... Паломники совершат переправу через Москву-реку по понтонному мосту и на плотах, а затем направятся к храму Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, где состоится молебен святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне и святым Царственным Страстотерпцам", - уточняет фонд. По данным фонда, после молебна состоится открытие благотворительной акции "День Белого цветка", которая ежегодно проводится во время крестного хода. В этом году собранные средства будут направлены в помощь военнослужащим, получившим тяжелые увечья в ходе специальной военной операции, и семьям погибших героев, подчеркивает фонд. Поделки для благотворительного базара подготовят воспитанники образовательных учреждений Одинцовского и Красногорского городских округов, творческих мастерских и воскресных школ, добавляет фонд. По информации фонда, маршрут крестного хода пролегает мимо трех исторических зданий на территории усадьбы "Ильинское-Усово": родильного приюта в Ильинском, где сейчас располагается "Музей материнства и младенчества", здания лазарета, где оборудован "Музей августейших владельцев имения "Ильинское-Усово", покровителей Российского общества Красного Креста", и школы Марии Александровны, где открыт "Музей школы и детства". Все три музея стали частью федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут". Фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" создан в 2011 году. Он реализует программы в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия. Наблюдательный совет фонда возглавляет Анна Громова. Особое внимание фонд уделяет благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности таких выдающихся представителей императорского дома Романовых, как Сергей Александрович и Елизавета Федоровна.
https://ria.ru/20250912/kalendar-1984676783.html
https://ria.ru/20250912/khod-2041482650.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974111262_0:66:2556:1983_1920x0_80_0_0_9538125168376d6fbc15c24bfca93e22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), александр i, елизавета федоровна, елисаветинско-сергиевское просветительское общество
Религия, Московская область (Подмосковье), Александр I, Елизавета Федоровна, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество
В Подмосковье пройдет Елисаветинский крестный ход
В Подмосковье в воскресенье пройдет Елисаветинский крестный ход
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Елисаветинский крестный ход к 180-летию со дня рождения императора Александра III и к 120-летию памяти великого князя, московского генерал-губернатора Сергея Александровича пройдет в воскресенье в Подмосковье, сообщает Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО).
"Четырнадцатого сентября по благословению архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы при поддержке администраций Одинцовского и Красногорского городских округов в Подмосковье
в историческом императорском имении "Ильинское-Усово" пройдет XIV Елисаветинский крестный ход... Мероприятие проводится в память об августейших владельцах имения, подвижниках милосердия и благотворительности: императрице Марии Александровне, императоре Александре II
, великом князе Сергее Александровиче и его августейшей супруге, святой преподобномученице, великой княгине Елисавете Феодоровне", - говорится в сообщении на сайте фонда.
Фонд отмечает, что в этом году крестный ход приурочен к 180-летию со дня рождения Александра III и 120-летию со дня трагической гибели Сергея Александровича - командующего войсками Московского военного округа, благотворителя, мецената и владельца имения "Ильинское-Усово".
"Ранним утром участники XIV Елисаветинского крестного хода прибудут на Божественную литургию в храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово и храм Илии Пророка в селе Ильинское. После богослужений паломники соберутся у храма Илии Пророка, откуда в 12.30 начнется молитвенное шествие. Следуя по маршруту из Ильинского в Усово, крестоходцы пройдут мимо исторических зданий императорского имения... Паломники совершат переправу через Москву-реку по понтонному мосту и на плотах, а затем направятся к храму Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, где состоится молебен святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне и святым Царственным Страстотерпцам", - уточняет фонд.
По данным фонда, после молебна состоится открытие благотворительной акции "День Белого цветка", которая ежегодно проводится во время крестного хода. В этом году собранные средства будут направлены в помощь военнослужащим, получившим тяжелые увечья в ходе специальной военной операции, и семьям погибших героев, подчеркивает фонд. Поделки для благотворительного базара подготовят воспитанники образовательных учреждений Одинцовского и Красногорского городских округов, творческих мастерских и воскресных школ, добавляет фонд.
По информации фонда, маршрут крестного хода пролегает мимо трех исторических зданий на территории усадьбы "Ильинское-Усово": родильного приюта в Ильинском, где сейчас располагается "Музей материнства и младенчества", здания лазарета, где оборудован "Музей августейших владельцев имения "Ильинское-Усово", покровителей Российского общества Красного Креста", и школы Марии Александровны, где открыт "Музей школы и детства". Все три музея стали частью федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут".
Фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество
" создан в 2011 году. Он реализует программы в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия. Наблюдательный совет фонда возглавляет Анна Громова. Особое внимание фонд уделяет благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности таких выдающихся представителей императорского дома Романовых, как Сергей Александрович и Елизавета Федоровна
.